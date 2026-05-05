Ariadna Montiel debe disipar su papel de exsecretaria del Bienestar con llamado al voto como líder de Morena, piden en PAN

Ariadna Montiel debe poner punto y aparte en el uso de los programas sociales, disipar su papel como exsecretaria del Bienestar y su llamado al voto ahora como dirigente nacional de Morena, pidió la diputada presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán.

En Torreón, Coahuila -donde este año hay elecciones sólo para renovar su Congreso estatal, López Rabadán participó en un encuentro con la cúpula de su partido donde apuntó a que no se condicione el voto por programas sociales.

“Los programas sociales no deben ocuparse como moneda de cambio, porque, además de ser ilegal, es inmoral. Los programas sociales se pagan con el dinero de todos los mexicanos. No es de la chequera de un gobernante o de una gobernante. Es de los impuestos de los mexicanos. Nuestra segunda exigencia es que no haya uso de los programas sociales”, aseveró López Rabadán.

En ese sentido, invitó a la nueva presidenta de Morena a poner punto y aparte a su etapa como secretaria de Estado e hizo votos para que “ahora no se mezclen los programas sociales en ningún tipo de decisión partidista”.

Aunque el primer tema por el que se pronuncio es en favor de un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que ya es analizado por los coordinadores de las bancadas partidistas.

Como tercer tema, subrayó Kenia López Rabadán, es evitar que los gobiernos locales ordeñen los sueldos, sueldos de los servidores públicos para hacer campaña.

“Eso es ilegal, eso es inmoral, y eso además es un abuso de poder. No puede un trabajador ser obligado a dejar de llevar pan y comida a su casa porque en el partido, en su partido, lo están obligando a apoyar una campaña”, finalizó.

Junto a Jorge Romero, dirigente nacional del PAN -señalado de liderar el Cártel Inmobiliario en la CDMX- , la diputada del blanquiazul indicó que el periodo extraordinario también debiera darse para legislar contra “el crimen organizado” y que decida elecciones o candidatos.

“Aún hay tiempo para modificar las reglas electorales a favor de los ciudadanos, por lo que planteó que el crimen organizado saque las manos de las elecciones, que no definan campañas ni candidatos y que no metan dinero a los comicios.

“Y que aquel partido que tenga una alianza, que tenga una sociedad con el crimen organizado, se le quite su registro. ¿Qué más congruencia que eso? Para que nosotros demos un mensaje nacional e internacional de que aquí en México no hay narcocandidatos y no hay narcogobiernos, pues lo primero que hay que hacer es que no haya narcopartidos”, señaló.