Automotrices chinas van por el sello “Hecho en México”

Automotrices chinas

Con la revisión formal de T-MEC en puerta, donde uno de los puntos más espinosos es el de frenar las exportaciones de productos asiáticos hacia EU y Canadá, socios de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, varias automotrices chinas optaron por cambiar su estrategia para dejar de ser importadores de vehículos y partes automotrices, para consolidar su industria en México con el establecimiento de ensambladoras, lo que le permitirá evitar los aranceles que le cobra el Gobierno Federal y abrir ruta para exportar a otros países con el sello “Hecho en México”.

Las marcas de autos procedentes del gigante asiático siguen ganando presencia en México, y aunque aún están lejos de los principales competidores como Ford y General Motors, ya han emparejado su nivel con fabricantes de autos de Japón y Europa, lo que refleja que los vehículos de origen chino concentran aproximadamente el 16 por ciento de las ventas totales en el país, según reportes del Inegi.

La expansión en el mercado mexicano de la industria automotriz china avanza a pasos agigantados y muestra de ello es que dos de sus principales marcas en el país como GAC Motor y Chery o Chirey, ya anunciaron que contarán con respectivas plantas ensambladoras, con lo que afianzarán su presencia el suelo mexicano, donde uno de los objetivos es consolidarse dentro del mercado nacional, y segundo, con el ensamblaje de vehículos habrá oportunidad de que al ser armado en México podrá llevar el sello de origen con etiqueta nacional como exige el T-MEC.

GAC Motor confirmó en los primeros meses del 2026 que en el segundo semestre del año iniciará operaciones en su planta de ensamblaje, con lo que consolida su presencia y expansión en el país bajo su estrategia “One GAC 2.0” o de producción local.

Planta

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Hasta el momento la ubicación exacta de la planta de GAC Motor no ha sido revelada de manera oficial, ya que la compañía informó que dará detalles de la inversión y el sitio donde estará su planta en junio próximo, aunque se habla que estará ubicada en Aguascalientes, pero también hay versiones que apuntan hacia Morelos, donde quedó vacía la planta que ocupó durante más de 60 años Nissan en Jiutepec, Morelos.

Sin embargo, se sabe que la marca ha evaluado instalaciones existentes en estados con fuerte tradición automotriz, como Aguascalientes y Morelos.

Esta automotriz del gigante asiático producirá en su planta vehículos de combustión, híbridos y eléctricos, entre ellos modelos como el EMZOOM, GS8 y el nuevo GS7.

De acuerdo con reportes de esta empresa china, al producir vehículos en México, la marca evitará el pago de aranceles que exige el Gobierno Federal por la importación de sus autos y refacciones, lo que reducirá costos logísticos, lo que le permite ampliar sus nivel de competitividad de forma más agresiva en precios frente a las marcas tradicionales de EU como Ford y General Motors, y europeas como Volkswagen y Renault, y de las japonesas Nissan y Kia.

Aunque la automotriz asiática GAC se enfocará de entrada con su planta de ensamblaje en el mercado nacional, establecerse en México es el primer paso para intentar cumplir con las reglas de origen regionales y facilitar una futura expansión hacia otros mercados de Norteamérica, como Estados Unidos y Canadá, lo que meterá presión a fabricantes de estas naciones.

Consolidación

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Además de GAC Motors, otra automotriz del gigante asiático que busca su afianzamiento en México es Chirey, por lo que confirmó que contará con una planta ensambladora en el país, según confirmaron directivos de la marca que aún no revelan donde estará esta ubicada.

Esta automotriz destacó a través de un comunicado que el objetivo de Chirey es convertir a México en su centro logístico y de producción para todo el continente, por lo que para fortalecer su presencia antes de la apertura de esta planta, la marca expande su portafolio hacia segmentos de alto volumen de producción como las pick-ups, con su nuevo modelo Himla, así como acelerar su oferta de vehículos híbridos enchufables.

Directivos de Chirey resaltaron que para contar con su planta de ensamblaje evaluaron tres opciones, como construir desde cero la planta, adquirir una instalación ya existente o buscar un socio local para el ensamble de sus autos.

Mientras automotrices chinas buscan rutas para consolidar su presencia en el mercado mexicano y ser camino para exportar a otras naciones con el sello de origen “Ensamblado en México”, hay un punto que podría ser factor de protesta por parte de EU y Canadá, socios de México en el T-MEC, ya que la administración Trump busca endurecer las reglas de origen para evitar que México sirva como “puerta trasera” a productos chinos, lo que ha generado incertidumbre comercial para toda la región.

Tensión

Con las armadoras estadounidenses manteniendo el control con sus marcas de pick-ups y SUVs grandes, las automotrices chinas están acaparando en el mercado la transición hacia los vehículos eléctricos e híbridos de bajo costo.

El Gobierno de México, para proteger a la industria nacional y alinearse con las políticas de Donald Trump, de frenar en lo posible la entrada de productos chinos a Norteamérica, aplica aranceles de hasta el 50% en diversos productos y vehículos terminados provenientes de países sin tratados comerciales, entre ellos de Asia.

Aunque la administración de Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Economía ha dejado claro que no se prohíbe la llegada de marcas chinas como GAC o Chirey, la Federación exige que las inversiones realizadas en cada modelo de auto o camioneta incluyan un alto contenido de proveeduría mexicana y cumplan con las reglas de origen regionales para no comprometer la relación con Washington.

Expansión

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A pesar de las crecientes tensiones comerciales por presiones de EU sobre la expansión de productos chinos en México, entre ellas su industria automotriz, varias automotrices del gigante asiático han pasado de una estrategia de importación a una de consolidación en México.

Reportes de la Secretaría de Economía y de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), organismo que monitorea los movimientos de la producción e importación de vehículos de empresas con presencia en México, destacan que vehículos de origen chino siguen ganando terreno en el mercado nacional, donde hay una importante presencia por los autos híbridos y eléctricos.

Las marcas chinas que están liderando esta expansión son: BYD (Build Your Dreams), que busca una planta de manufactura en Jalisco, Nuevo León y Puebla; MGM (SAIC Motor), comunicó planes para establecer un centro de producción y investigación y desarrollo para exportar en todo el continente.

Geely Auto Group es otra automotriz china que va afianzándose en el país, su expansión incluye autos bajo la marca Geely y de las submarcas de lujo Zeekr y Lynk & Co; otra empresa es GWM (Great Wall Motor), que ha lanzado submarcas como Haval, Ora, Tank, Poer y también ya evalúa tener una planta de ensamblaje para vehículos híbridos y eléctricos.

Antecedente

El arribo de las automotrices chinas a México comenzó a percibirse de manera importante a partir de 2020, pero su mercado con distintas marcas de autos y camionetas se afianzó como un fenómeno masivo entre 2022 y 2024.

Sin embargo, marcas que abrieron camino en México como JAC y BAIC llegaron en 2017, el verdadero “boom” ocurrió tras la pandemia del Covid-19, con la llegada de la automotriz MGM en 2020 y Chirey en 2022, lo que cambió la dinámica competitiva con la presencia de sus modelos modernos y de bajo costo, logrando rápidamente volúmenes de venta importantes.

Un factor que fue la apertura para el mercado nacional fue que mientras las marcas tradicionales de EU, Europa y Japón enfrentaban escasez de chips, las automotrices chinas mantuvieron inventarios y precios competitivos, logrando captar el 9 por ciento del mercado mexicano en 2023, año en el que marcas como BYD y Geely intensificaron sus ventas para el mercado mexicano y se analizaba el proyecto de contar con plantas de manufactura para expandirse en todo el continente y llegar al mercado de Norteamérica dentro del marco del T-MEC.