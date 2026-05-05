Vicefiscal de Sinaloa presenta solicitud de licencia tras ser acusado por narcotráfico

El Vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra (@gremio_51/x)

El Vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra presentó una solicitud formal de licencia sin goce de sueldo, esto tras ser acusado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de narcotráfico. Según los documentos oficiales, se le vincula con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Mediante un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), manifestó su total disposición para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes.

“Dicha solicitud se encuentra sustentada en los artículos 1 y 8 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123, apartado B, fracción XIII del mismo ordenamiento; así como en los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, además de lo previsto en la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal”, indicó la FGE.

El exvicefiscal Damaso cuenta con una trayectoria de más de dos décadas dentro del sistema judicial mexicano. Su llegada a la vicefiscalía se dio en 2021, coincidiendo con el inicio de la actual administración estatal. Sin embargo, su implicación en este caso lo sitúa ahora como un vínculo clave entre estructuras gubernamentales y el crimen organizado.

Castro Zaavedra es uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios acusados por EU de narcotráfico, secuestro y tráfico de armas, donde destaca el nombre del exgobernador Rubén Rocha Moya.