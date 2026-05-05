Los derechos humanos garantizan una vida digna y libre de discriminación, resalta ministra Yasmín Esquivel

Por los DDHH La ministra Esquivel aseguró que la solidez de la democracia va de la mano con el respeto a los Derechos Humanos. (Especial)

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, aseguró que los derechos humanos representan una exigencia fundamental para garantizar una vida digna, libre y sin discriminación, durante su participación en diversas actividades académicas realizadas en Baja California Sur.

En el marco de la instalación del Observatorio sobre la calidad democrática y construcción de ciudadanía, la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que una democracia sólida no depende únicamente de procesos electorales transparentes, sino de instituciones capaces de convertir los derechos establecidos en la ley en realidades tangibles para la población.

Democracia debe traducirse en derechos reales: Yasmín Esquivel

Durante su intervención en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Esquivel Mossa afirmó que “una democracia de alta calidad es aquella donde la ciudadanía no solo vota, sino que ejerce su autonomía; donde los derechos sociales no son promesas de campaña, sino obligaciones exigibles ante tribunales independientes e imparciales”.

La ministra señaló que la justicia funciona como un puente entre la voluntad popular y los límites del poder público, por lo que consideró indispensable fortalecer las instituciones encargadas de garantizar el acceso efectivo a los derechos humanos.

Asimismo, destacó que el nuevo Observatorio sobre calidad democrática permitirá analizar cómo viven los ciudadanos el Estado constitucional en su vida cotidiana, especialmente jóvenes y sectores que se sienten alejados de las instituciones públicas.

Observatorio buscará fortalecer ciudadanía y participación

La ministra indicó que este espacio académico y público busca unir el rigor universitario con la experiencia institucional para construir propuestas enfocadas en fortalecer la democracia y la participación ciudadana.

“Este Observatorio tiene la vocación de ser el espacio donde el rigor académico de la universidad se encuentre con la experiencia operativa de las instituciones”, expresó la integrante de la SCJN ante autoridades electorales, académicos y estudiantes.

En el evento participaron también Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Dante Arturo Salgado González, rector de la UABCS; y Sinia Álvarez Ramos, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur.

Yasmín Esquivel destaca obligación del Estado de proteger derechos humanos

Previamente, la ministra acudió al Encuentro Nacional de Coordinadores del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos, donde habló sobre la responsabilidad de las autoridades judiciales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Ante estudiantes y profesores, recordó que estos derechos están sustentados en la dignidad humana y que las instituciones tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación.

La ministra también explicó aspectos relacionados con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, así como tratados internacionales y sentencias relevantes emitidas por la Suprema Corte que han marcado precedentes en México.

Protocolos con perspectiva de género y derechos humanos

Durante las actividades organizadas por la UABCS, Yasmín Esquivel habló además sobre distintos protocolos judiciales impulsados para fortalecer el acceso a la justicia con enfoque de derechos humanos.

Entre ellos destacó el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, así como lineamientos relacionados con orientación sexual, identidad y expresión de género, perspectiva intercultural y casos de feminicidio.

Las actividades se realizaron en el contexto del décimo aniversario de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y contaron con la presencia de autoridades académicas, electorales y representantes de organismos nacionales e internacionales especializados en derechos humanos.