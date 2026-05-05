Recargas de Internet para el Bienestar: paquetes y cómo funciona en México Conoce cuánto cuestan los paquetes de Internet para el Bienestar y qué incluyen

Con Internet para el Bienestar puedes tener llamadas ilimitadas e internet en tu celular a precios bajos; conoce todos los detalles sobre este servicio.

Por ello, aquí te compartimos en qué consiste Internet para el Bienestar, cuáles son los paquetes que ofrece y cómo puedes realizar recargas.

¿Qué es Internet para el Bienestar y cómo funciona en México?

Internet para el Bienestar es una marca mexicana que, a través de licenciatarios, ofrece servicio de internet y telefonía en México, a precios bajos y con cobertura nacional.

Una de las principales características de este servicio es que puedes adquirirlo sin plazos forzosos; además, al cambiarte podrás continuar con tu mismo número celular.

Paquetes y precios actualizados de Internet para el Bienestar 2026: ¿Cuál te conviene más?

Internet para el Bienestar ofrece diferentes planes, los cuales varían según la cantidad de GB que ofrecen y los días que dura el paquete. Sin embargo, todos cuentan con redes sociales, llamadas y mensajes ilimitados.

Los precios y paquetes actualizados para este 2026 son:

Paquete de $99: Dura 15 días y ofrece 5 GB

Dura 15 días y ofrece 5 GB Paquete de $100: Dura 30 días y ofrece 2 GB

Dura 30 días y ofrece 2 GB Paquete de $130: Dura 15 días y ofrece 10 GB

Dura 15 días y ofrece 10 GB Paquete de $150: Dura 30 días y ofrece 4 GB

Dura 30 días y ofrece 4 GB Paquete de $200: Dura 30 días y ofrece 12 GB

Dura 30 días y ofrece 12 GB Paquete de $250: Dura 30 días y ofrece 42 GB

Dura 30 días y ofrece 42 GB Paquete de $300: Dura 30 días y ofrece 35 GB

Dura 30 días y ofrece 35 GB Paquete de $500: Dura 30 días y ofrece 50 GB

No obstante, deberás estar al pendiente de su página web, pues en ocasiones lanzan diferentes promociones en las que llegan a ofrecer hasta el triple de GB por un año, solo por realizar la portabilidad.

¿Cómo hacer recargas de Internet para el Bienestar paso a paso?

Una vez que hayas adquirido Internet para el Bienestar, las recargas para continuar con tu servicio se pueden realizar completamente en línea, de manera fácil y rápida.

Podrás realizar la recarga de tu paquete de Internet para el Bienestar en:

La página web de Internet para el Bienestar

La App Internet para el Bienestar

Desde la App de Banamex, DiDi y NU

O bien, también podrás realizar las recargas de manera presencial en: