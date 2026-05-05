Simulacro Nacional 2026: ¿A qué hora sonará la alerta sísmica y en qué estados este miércoles 6 de mayo? (CUARTOSCURO - EDGAR NEGRETE LIRA)

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, convoca a instituciones públicas y privadas a nivel nacional a participar en el 1er Simulacro Nacional 2026 que se llevará a cabo este 6 de mayo.

De acuerdo con el portal de registro del 1er Simulacro Nacional 2026, este tiene como objetivo fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre.

Simulacro Nacional 2026: ¿A qué hora sonará la alerta sísmica este 6 de mayo?

Según la convocatoria emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, el ejercicio del primer Simulacro Nacional de 2026 este 6 de mayo será a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que la alerta sísmica se activará a esa hora.

Aunque se trata de un simulacro nacional, no sonará en todas las entidades de la República Mexicana, sino en aquellas que presentan un riesgo real de sismo, por lo que resulta fundamental practicar que los protocolos de salida y de rescate sean adecuados.

Simulacro Nacional 2026: ¿en qué estados sonará la alerta sísmica este miércoles 6 de mayo?

De acuerdo con el mapa compartido por las autoridades federales, que indica en qué estados de la República se activará el ejercicio de simulacro de sismo este miércoles 6 de mayo, las entidades donde sonará la alerta sísmica son:

Ciudad de México

Chiapas

Estado de México

Guerrero

Michoacán

Morelia

Oaxaca

Simulacro Nacional 2026: ¿en qué estados sonará la alerta sísmica este miércoles 6 de mayo? ( PORTAL DE REGISTRO DEL 1er Simulacro Nacional 2026)

En el portal de registro del simulacro podrás ver de manera puntual en qué municipio de dichos estados de la República sonará la alerta sísmica; sin embargo, al tratarse de zonas con alta probabilidad de sismo, la mayoría de los municipios que componen dichas entidades formarán parte del primer simulacro nacional de 2026.