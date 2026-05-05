Ayuso advierte que la democracia está muriendo en México y España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (José Méndez/EFE)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió este martes a estudiantes y líderes empresariales en Ciudad de México de que “las cadenas del socialismo” están provocando la muerte de la democracia en México y en España.

“Así es como mueren las democracias, así es como está pasando en México, así es como está pasando en España, exactamente de la misma manera”, expresó Ayuso, la dirigente regional en una conferencia en la Universidad de la Libertad.

Asimismo, apuntó a Morena como el responsable de esta decadencia al contra su primera visita al país, donde presenció las primeras campañas políticas del partido.

“La primera vez que vine a México, hace muchos años, fue la primera campaña en las que se presentaba Morena y nosotros ya habíamos pasado por la misma experiencia populista en España”, destacó.

Desde ese entonces “es como ha funcionando y así es como se vio venía esa decadencia y esa democracia popular, que si es democracia sin ley, en lo que se convierte es en una cueva de ladrones”, agregó.

Ayuso criticó cómo este tipo de gobiernos atacan a la separación de poderes y carcomen las instituciones sustituyendo a la oposición y “a los verdaderos profesionales” con activistas “sin criterio y conocimiento”.

“Es gente que vive de lo público para que lo público no funcione”, señaló al advertir de que un “sistema totalitario dictatorial no entra de un día para el otro, es mucho más disimulado” y “cuando uno se quiere dar cuenta es demasiado tarde”.

Igualmente puntualizó que México sigue siendo un país con más de 130 mil desaparecidos y donde millones de personas carecen de acceso a servicios de salud y además solo el 34% de los estudiantes alcanza un nivel básico de competencia en educación.

A pesar del panorama, la madrileña aseguró que es posible salir del socialismo y de sus “cadenas”.