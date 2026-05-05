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Desde 2021 a abril de 2026, la participación de la institución se desarrolló en distintas etapas

CFE colaboro con infraestructura eléctrica en proyecto Tren Felipe Ángeles

Por Fátima Chávez
CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) participó en los trabajos para poner en marcha el Tren Felipe Ángeles, Buenavista-AIFA. realizó aportaciones estratégicas a la infraestructura eléctrica para garantizar la operación del sistema.

Esta nueva ruta de transporte conformada por 41 kilómetros conecta directamente con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y reduce traslados de hasta dos horas y media a cerca de una hora.

Desde 2021 a abril de 2026, la participación de la institución se desarrolló en distintas etapas:

2021

  • Modificación de 22 cruces eléctricos por interferencias con puentes vehiculares y peatonales
  • Construcción de 3.3 km de línea de media tensión aérea y 0.57 km subterránea
  • Reubicación de 1 restaurador
  • Inversión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) por 59.5 millones de pesos

2023–2024

  • Modificación de 4 circuitos de media tensión de la subestación Cartagena
  • Construcción de 11.2 km de línea de media tensión subterránea
  • Instalación de 1 km de red de baja tensión subterránea
  • Construcción de 3.65 km de línea aérea
  • Inversión de la SICT por 141.4 millones de pesos

2025–2026

  • Atención de 11 solicitudes de media tensión para cruces en infraestructura vial
  • Construcción de 1.5 km de línea aérea y 1.8 km subterránea
  • Inversión de la SICT por 13.4 millones de pesos

Para agilizar la obra la CFE implementó soluciones estratégicas, incluyendo el retiro de infraestructura existente y la reconfiguración de redes en puntos de interferencia.

Todos estos trabajos fueron determinantes para el inicio de operación del tren y garantizan un suministro confiable en toda la ruta.

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