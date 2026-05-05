CFE colaboro con infraestructura eléctrica en proyecto Tren Felipe Ángeles

CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) participó en los trabajos para poner en marcha el Tren Felipe Ángeles, Buenavista-AIFA. realizó aportaciones estratégicas a la infraestructura eléctrica para garantizar la operación del sistema.

Esta nueva ruta de transporte conformada por 41 kilómetros conecta directamente con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y reduce traslados de hasta dos horas y media a cerca de una hora.

Desde 2021 a abril de 2026, la participación de la institución se desarrolló en distintas etapas:

2021

Modificación de 22 cruces eléctricos por interferencias con puentes vehiculares y peatonales

Construcción de 3.3 km de línea de media tensión aérea y 0.57 km subterránea

Reubicación de 1 restaurador

Inversión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) por 59.5 millones de pesos

2023–2024

Modificación de 4 circuitos de media tensión de la subestación Cartagena

Construcción de 11.2 km de línea de media tensión subterránea

Instalación de 1 km de red de baja tensión subterránea

Construcción de 3.65 km de línea aérea

Inversión de la SICT por 141.4 millones de pesos

2025–2026

Atención de 11 solicitudes de media tensión para cruces en infraestructura vial

Construcción de 1.5 km de línea aérea y 1.8 km subterránea

Inversión de la SICT por 13.4 millones de pesos

Para agilizar la obra la CFE implementó soluciones estratégicas, incluyendo el retiro de infraestructura existente y la reconfiguración de redes en puntos de interferencia.

Todos estos trabajos fueron determinantes para el inicio de operación del tren y garantizan un suministro confiable en toda la ruta.