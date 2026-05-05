CFE colaboro con infraestructura eléctrica en proyecto Tren Felipe Ángeles

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) participó en los trabajos para poner en marcha el Tren Felipe Ángeles, Buenavista-AIFA. realizó aportaciones estratégicas a la infraestructura eléctrica para garantizar la operación del sistema.
Esta nueva ruta de transporte conformada por 41 kilómetros conecta directamente con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y reduce traslados de hasta dos horas y media a cerca de una hora.
Desde 2021 a abril de 2026, la participación de la institución se desarrolló en distintas etapas:
2021
- Modificación de 22 cruces eléctricos por interferencias con puentes vehiculares y peatonales
- Construcción de 3.3 km de línea de media tensión aérea y 0.57 km subterránea
- Reubicación de 1 restaurador
- Inversión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) por 59.5 millones de pesos
2023–2024
- Modificación de 4 circuitos de media tensión de la subestación Cartagena
- Construcción de 11.2 km de línea de media tensión subterránea
- Instalación de 1 km de red de baja tensión subterránea
- Construcción de 3.65 km de línea aérea
- Inversión de la SICT por 141.4 millones de pesos
2025–2026
- Atención de 11 solicitudes de media tensión para cruces en infraestructura vial
- Construcción de 1.5 km de línea aérea y 1.8 km subterránea
- Inversión de la SICT por 13.4 millones de pesos
Para agilizar la obra la CFE implementó soluciones estratégicas, incluyendo el retiro de infraestructura existente y la reconfiguración de redes en puntos de interferencia.
Todos estos trabajos fueron determinantes para el inicio de operación del tren y garantizan un suministro confiable en toda la ruta.