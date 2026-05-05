Departamento de Transporte de EU reconoce al AIFA como como parte esencial de la oferta aeroportuaria del Valle de México

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) (Mario Jasso)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dieron a conocer se avanzó en la estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México resultado del diálogo sostenido con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT).

Como resultado de los acuerdos alcanzados, el AIFA fue incluido en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 que permite vuelos entre los países con un mercado liberalizado, sin restricciones de rutas, frecuencias y aerolíneas.

Cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó enviar parte del tráfico aéreo al AIFA para reducir la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sobre todo los vuelos de carga, Washington consideró esto como una práctica comercial desleal o anticompetitiva, porque Estados Unidos es abierto con los vuelos mexicanos, pero México obligó a mandar cargas al AIFA, lo que hace más largos, complicados y costosos los trayectos, sobre todo la logística de la carga.

Por ello, esteacuerdo representa un avance en la estrategia para consolidar el sistema aeroportuario metropolitano; en materia de carga aérea, se establecieron condiciones para garantizar acceso equitativo y transparente a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del AIFA, ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la conectividad logística entre ambos países, todo en beneficio de ambos aeropuertos.

Del mismo modo, se informó que se conformará un grupo de trabajo bilateral compuesto por funcionarios de SICT y del DOT que vigilará y dará seguimiento técnico a la implementación de estos compromisos y, posteriormente, evaluará las medidas regulatorias vigentes en Estados Unidos.

El grupo de trabajo podrá integrar aportaciones de la industria con el propósito de considerar las perspectivas de los actores involucrados, incluyendo a las aerolíneas mexicanas y estadounidenses que han manifestado su interés por continuar consolidando sus operaciones de carga en el AIFA.