IMIPAS impulsa aprovechamiento del sargazo con proyecto que generaría hasta 3 mil 500 empleos

El Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) participa en una iniciativa enfocada en el manejo sustentable y aprovechamiento del sargazo en el Caribe Mexicano, la cual proyecta la generación de hasta 3 mil 500 empleos directos en los próximos años.

Este esfuerzo forma parte del proyecto Caribe Circular, en el que también colaboran sectores como el restaurantero y hotelero, con el objetivo de transformar el sargazo en una oportunidad productiva mediante su industrialización y uso como materia prima en diversos productos.

El sargazo, una macroalga que llega de manera masiva a las costas del Caribe, se ha convertido en un problema ambiental persistente debido a sus impactos ecológicos, sociales y económicos. Su acumulación afecta los ecosistemas marinos, deteriora la imagen de las playas y genera afectaciones en la actividad turística, una de las principales fuentes de ingreso en la región.

Ante este panorama, el IMIPAS ha contribuido con investigaciones científicas que permiten conocer el origen, la dinámica y las características del sargazo pelágico, conocido como Sargassum spp.. Estos estudios son fundamentales para diseñar estrategias que permitan tanto mitigar sus efectos negativos como aprovechar su potencial.

Una de las principales propuestas del proyecto Caribe Circular es convertir el sargazo en productos como platos, utensilios, bioplásticos y materiales de empaque, fomentando así un modelo de economía circular. Esto implica reutilizar este recurso natural para generar valor económico, en lugar de tratarlo únicamente como un residuo.

Actualmente, el manejo del sargazo representa costos aproximados de 150 millones de dólares para autoridades y empresas. Sin embargo, con esta iniciativa se busca revalorizar hasta 2 millones de toneladas de esta alga hacia el año 2028, creando nuevas cadenas productivas que beneficien a las comunidades locales.

Además de la generación de empleos, se prevé que hasta el 80 por ciento de los hoteles del estado puedan integrarse a este modelo, utilizando productos derivados del sargazo en sus operaciones, lo que fortalecería la participación del sector privado en la solución del problema.

El IMIPAS también ha desarrollado estudios especializados sobre la composición biológica, oceanográfica y ecológica del sargazo, lo que permite comprender mejor su comportamiento y facilitar la toma de decisiones. En este sentido, destaca la operación del buque de investigación “Dr. Jorge Carranza Fraser”, utilizado para analizar la distribución y abundancia de esta macroalga en el Caribe Mexicano.

Estas investigaciones cuentan con el respaldo de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), lo que refuerza la importancia global del tema.

Como parte de las siguientes acciones, el IMIPAS buscará establecer bases técnicas para el manejo adecuado del sargazo, incluyendo criterios para su recolección, procesamiento y aprovechamiento, asegurando el cumplimiento de normas sanitarias y ambientales.