Mujeres del campo tendrán más derechos: aprueban reforma agraria impulsada por Olga Sosa, ¿en qué consiste?

Reforma Agraria La Cámara alta aprobó la iniciativa de la senadora Olga Sosa, (Cuartoscuro y Especial)

Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron por unanimidad un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria para fortalecer los derechos de las mujeres rurales e indígenas en México.

La propuesta integra iniciativas presentadas por la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, la legisladora Susana Harp Iturribarría y el senador Moisés Ignacio Mier Velazco, con el objetivo de cerrar brechas históricas en el acceso de las mujeres a la tierra, la propiedad y los órganos de representación agraria.

Durante la discusión del dictamen, Olga Sosa afirmó que la reforma representa “un paso firme hacia un campo más justo”, al reconocer plenamente los derechos de las mujeres dentro del sector agrario mexicano.

La senadora señaló que, aunque millones de mujeres participan activamente en actividades agrícolas y en la sostenibilidad de las comunidades rurales, durante décadas han enfrentado obstáculos estructurales para acceder a la titularidad de la tierra y a espacios de toma de decisiones.

“Hablar de justicia agraria hoy implica hablar de igualdad sustantiva. No puede haber desarrollo rural sin mujeres con derechos plenos”, expresó la legisladora.

¿Qué cambios plantea la reforma a la Ley Agraria?

Entre los puntos más relevantes aprobados en el dictamen destacan:

La incorporación de lenguaje incluyente en toda la Ley Agraria.

⁠El reconocimiento de las mujeres como sujetas plenas de derechos agrarios.

⁠La protección de los derechos patrimoniales de cónyuges y concubinas en la enajenación de parcelas.

⁠La creación de mecanismos de compensación económica para mujeres.

⁠El fortalecimiento del programa “Mujeres por el Acceso a la Tierra”.

⁠La inclusión de perspectiva de género en procesos de titularidad, sucesión y órganos ejidales.

Además, la reforma busca armonizar la Ley Agraria con el artículo 4° de la Constitución y con compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Reforma busca visibilizar a las mujeres rurales: Olga Sosa

Olga Sosa destacó que el dictamen no solo modifica el lenguaje jurídico, sino que atiende una deuda histórica con las mujeres del campo mexicano, quienes han sido fundamentales para la producción agrícola y el desarrollo comunitario.

La legisladora subrayó que este avance legislativo permitirá fortalecer la participación femenina en la vida agraria y garantizar mayor igualdad en el acceso a la tierra.

“Es momento de reconocer su trabajo, su aportación y su derecho a decidir sobre la tierra que trabajan”, concluyó.