Ni privilegios ni trabas para Uber y Didi en aeropuertos; espacio para uso de apps durante mundial, demandan diputados de MC

CDMX — A poco más de un mes de la inauguración de la Copa del Mundo FIFA 2026, los visitantes no pueden encontrar un caos en el servicio de taxi, por lo que los aeropuertos deben estar obligados a habilitar zonas específicas para el ascenso de usuarios que contraten transporte por app, demandó la diputada y coordinadora de la bancada de MC en la Cámara baja, Ivonne Ortega Pacheco.

La legisladora federal propone cerrar la puerta a privilegios y simulaciones: “Los servicios por app podrán operar hacia y desde aeropuertos utilizando tramos federales únicamente si cumplen con reglas claras —registro vigente ante la SICT, pago de derechos por uso de infraestructura en condiciones equivalentes a otros prestadores y cumplimiento de requisitos regulatorios—.”

Además, establece la responsabilidad solidaria de las plataformas por las faltas de sus conductores.

Ortega Pacheco impulsa zanjar el vacío legal que ha desatado sanciones arbitrarias, amparos judiciales y enfrentamientos entre taxis concesionados y conductores de plataformas digitales, principalmente en la Ciudad de México.

“La propuesta no deja espacio a la ambigüedad pues además plantea que cada aeropuerto establezca áreas claramente delimitadas —con ubicación, señalización, operación y control de acceso definidos— bajo lineamientos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), para terminar con la discrecionalidad que hoy impera”, asevera la lideresa parlamentaria.

Indicó que el contexto actual lo exige, incluso refirió que en meses recientes Uber tuvo que recurrir a un amparo ante sanciones federales. Señaló que una jueza concedió suspensión definitiva al considerar arbitrarias dichas acciones. Sin embargo, la propia SICT fue clara: ese fallo no autoriza la operación dentro de aeropuertos, donde, dice la diputada, el negocio sigue reservado a taxis concesionados y transporte turístico con permisos federales.

Para Ortega Pacheco, el problema ya rebasó los parches legales: “resolver esto a punta de amparos y mesas improvisadas es insuficiente. Se necesitan reglas permanentes, claras y parejas para todos”.

Ivonne Ortega resalta que México recibirá millones de visitantes adicionales y llegar con un sistema de transporte caótico, restrictivo o discrecional en aeropuertos no es opción.

El país no puede estar atrás de modelos internacionales: países como Japón, Estados Unidos y Reino Unido no prohibieron plataformas ni las privilegiaron; ordenaron su operación con infraestructura específica y reglas claras, fomentando competencia real.