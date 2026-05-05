Pago Pensión Bienestar para adultos mayores: ¿en qué bancos se puede retirar dinero sin comisión? Conoce cómo retirar el dinero de tu Pensión Bienestar 2026

Con el inicio de los pagos de la Pensión Bienestar de mayo, aquí te compartimos dónde y cómo puedes retirar el dinero de tu tarjeta Bienestar sin pagar comisión.

Desde el pasado lunes 4 y hasta el miércoles 27 de mayo, los adultos mayores estarán recibiendo el pago de su Pensión Bienestar correspondiente al mes de mayo; conoce cuáles son las maneras en las que puedes retirar el dinero que se deposita en tu cuenta del Banco del Bienestar.

¿En qué bancos puedes retirar tu Pensión Bienestar sin pagar comisión?

La forma más simple para retirar el dinero de tu Pensión para Adultos Mayores es a través de los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, los cuales se encuentran ubicados a lo largo del territorio mexicano.

Uno de sus principales beneficios es que puedes retirar la cantidad de dinero que desees sin tener que pagar alguna comisión. Para ubicar el cajero automático más cercano a tu domicilio solo tienes que:

Ingresar a la página de “Ubica tu Banco del Bienestar” del Gobierno de México.

del Gobierno de México. Seleccionar tu entidad y dar clic en el recuadro de “No soy un robot”.

Siguiendo esos pasos, automáticamente te aparecerá una lista con todas las sucursales del Banco del Bienestar disponibles en tu entidad y tú solo tendrás que seleccionar la más cercana a ti.

¿En qué bancos puedo retirar mi pensión del Bienestar?

Además del Banco del Bienestar, existen otras opciones para que retires tu Pensión Bienestar; sin embargo, en estas sí es necesario pagar una comisión.

Puedes retirar tu Pensión Bienestar en los siguientes bancos:

Banco Azteca

BBVA

Banorte

Banamex

HSBC

En cada uno de estos bancos, el monto de la comisión variará según lo establezca la institución financiera.

¿Cómo retirar dinero de la tarjeta Bienestar en cajero BBVA?

Si quisieras retirar el dinero de tu Pensión Bienestar para adultos mayores en algún cajero de BBVA, solo tienes que insertar tu tarjeta y NIP, seleccionando la opción de “retiro de efectivo” e ingresar el monto que deseas retirar.

Recuerda que, al tratarse de una tarjeta de otro banco, BBVA puede aplicar un cobro por comisión, el cual suele rondar los $30 pesos.

Calendario de la Pensión Bienestar Adultos Mayores de mayo 2026

Mientras tanto, el pago de la Pensión Bienestar Adultos Mayores continúa, por lo que aquí te compartimos cuál es el calendario de pagos para este mes: