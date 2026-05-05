TFJA anuncia sanción contra tres exfuncionarios de Segalmex

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó sancionar a tres exfuncionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por el caso relacionado a la autorización de contratos para la adquisición de granos básicos sin registro de entrega, tras un proceso que se extendió por más de dos años.

La determinación recayó sobre René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas; Oliverio Pérez Santoyo, exgerente de Operaciones, y Miguel Carrillo Villarreal, exdirector de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, quienes deberán cumplir una inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos y cubrir un monto de 261 millones 211 mil 579 pesos por concepto de reparación del daño.

La Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA estableció que los involucrados incurrieron en abuso de funciones durante 2019 al aprobar compras bajo un esquema de urgencia sin sustento documental.

La sentencia fue emitida por los magistrados María Ozana Salazar, Luis Ángel López Vera y Jesús Omar Sánchez Sánchez. El expediente deriva del oficio 08-OIC-SEGALMEX-TAR-045-2024, presentado en enero de 2024 ante la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales del tribunal, donde se integraron pruebas sobre las decisiones administrativas que originaron el daño patrimonial.