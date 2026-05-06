El 7 de junio presentarán el prototipo del vehiculo electrico Olinia desarrollado por el gobierno

Prototipo de Olinia

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo 7 de junio se realizará la presentación del prototipo del auto eléctrico mexicano Olinia, desarrollado por el Gobierno Federal.

Anunció, que a partir de esa etapa comenzará la producción para la cual se está buscando una asociación con una empresa privada para que ya existan líneas de producción del vehículo.

La mandataria destacó que el grupo de investigación que desarrolló al Olinia permanecerá para seguir innovando en electromovilidad, a partir de ello se impulsará la creación de carreras en electromovilidad en el Tecnológico de México y en el Instituto Politécnico Nacional.

El objetivo de impulsar Olinia es brindar una opción de movilidad urbana segura, eficiente y sustentable, al alcance de millones de mexicanos y mexicanas, debe ser seguro, ser eléctrico, que se pueda conectar en cualquier enchufe y que la mayoría de sus componentes sean mexicanos.