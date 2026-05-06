El lado oscuro de Isabel Ayuso: las polémicas que persiguen a la presidenta de Madrid Fraude fiscal, residencias y acusaciones de corrupción rodean a la líder conservadora española (EFE)

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en una de las figuras más polarizantes de la política española. Mientras sus simpatizantes la presentan como símbolo del liberalismo económico y la oposición frontal al gobierno de Pedro Sánchez, sus detractores la señalan por una larga lista de escándalos, controversias y acusaciones que han marcado su carrera política.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, integrante del conservador Partido Popular, ha enfrentado críticas por su gestión de la pandemia, los negocios de su entorno cercano, ataques contra periodistas y decisiones políticas consideradas por sectores sociales como profundamente polémicas.

El escándalo de su pareja: fraude fiscal y comisiones millonarias

Uno de los mayores golpes políticos contra Ayuso surgió a raíz de las investigaciones contra su pareja, Alberto González Amador, acusado de presunto fraude fiscal y falsedad documental.

Según lo señaló el medio español Newtral, la Fiscalía española sostiene que habría utilizado facturas falsas y empresas pantalla para evadir más de 350 mil euros en impuestos entre 2020 y 2021.

Mientras que, de acuerdo con elDiario.es, las investigaciones también apuntan a que González Amador obtuvo cerca de dos millones de euros en comisiones por operaciones vinculadas con la venta de material sanitario durante la pandemia de COVID-19. El caso provocó un terremoto político en España debido a las sospechas sobre enriquecimiento durante la emergencia sanitaria.

La polémica escaló todavía más cuando la Cadena Ser reveló que el empresario habría aceptado un pacto para reconocer delitos fiscales y evitar penas mayores, aunque posteriormente la justicia amplió las investigaciones para estudiar nuevos posibles delitos relacionados con corrupción empresarial.

Las muertes en residencias: la herida más grave de su gestión

Otro de los episodios más oscuros de la trayectoria de Ayuso es la gestión de las residencias de adultos mayores durante la pandemia. Diversos informes, asociaciones civiles y partidos de oposición denunciaron que miles de ancianos murieron sin ser trasladados a hospitales debido a protocolos aplicados por el gobierno madrileño.

Los llamados “protocolos de exclusión” restringían el traslado hospitalario de residentes con determinados niveles de dependencia o deterioro cognitivo.

El tema volvió a explotar políticamente cuando se acusó a Ayuso de declarar que muchos ancianos “se iban a morir igual”, lo que desató indignación entre familiares de víctimas y organizaciones sociales.

Sin embargo, después se dio a conocer que en realidad la declaración textual de Ayuso era que “mucha gente mayor, cuando iba a los hospitales, también fallecía, porque cuando una persona estaba gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio”.

Además, asociaciones como “7291: Verdad y Justicia” han exigido responsabilidades políticas por los fallecimientos registrados en residencias madrileñas durante la primera ola del COVID-19.

Señalamientos por ataques a periodistas

El entorno político de Ayuso también ha sido acusado de intimidar y exponer públicamente a periodistas que investigaban los escándalos relacionados con su pareja. Recientemente, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, reconoció haber difundido imágenes de reporteros del diario El País que realizaban investigaciones sobre presuntas irregularidades urbanísticas en la vivienda donde vive Ayuso con González Amador.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España también denunció intentos de vulnerar el secreto profesional de reporteros que cubrían el caso del fraude fiscal de González Amador.

Acusaciones de “dumping fiscal” y favoritismo a grandes fortunas

Ayuso ha construido parte de su imagen política en torno a la reducción de impuestos en Madrid. Sin embargo, sectores de izquierda y expertos económicos la han acusado de aplicar “dumping fiscal”, es decir, bajar impuestos agresivamente para atraer grandes patrimonios mientras otras regiones españolas pierden recursos públicos.

Sus detractores aseguran que este modelo ha favorecido principalmente a las grandes fortunas y debilitado servicios públicos como la sanidad y la educación.

La guerra interna que sacudió al Partido Popular

En 2022, Ayuso protagonizó una crisis histórica dentro del Partido Popular tras denunciar un supuesto espionaje político impulsado desde la dirigencia nacional de su propio partido. El conflicto estalló cuando surgieron informaciones sobre comisiones cobradas por su hermano en contratos sanitarios durante la pandemia.

La confrontación terminó debilitando al entonces líder del PP, Pablo Casado, quien acabó dejando la presidencia del partido tras el choque con Ayuso.

Una figura admirada y odiada

A pesar de las controversias, Ayuso mantiene una enorme popularidad entre sectores conservadores españoles, especialmente en Madrid, donde ha ganado elecciones con amplias mayorías. Su discurso liberal, confrontativo y nacionalista la ha convertido en una figura central de la derecha española contemporánea.

Sin embargo, para sus críticos, su carrera política está marcada por escándalos relacionados con corrupción, gestión sanitaria, confrontación mediática y uso político de las instituciones. La figura de Ayuso sigue dividiendo profundamente a España, en medio de investigaciones judiciales y una creciente polarización política.