Solicita PRI a EU declarar a Morena como organización terrorista; presenta escrito

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Tensión política — La dirigencia nacional del PRI presentó un escrito al Departamento de Estado de Estados Unidos donde solicitó que Morena sea declarado organización terrorista, “por sus claros vínculos con los cárteles del crimen organizado”.

El escrito que también fue enviado al Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, de Estados Unidos hace una relatoría de los presuntos vínculos de liderazgos, dirigentes y hasta gobernadores de Morena con el crimen organizado y carteles de la droga.

“La complicidad de Morena con diversas organizaciones criminales es evidente”, acusó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

Acompañado por senadores, el Coordinador del PRI en San Lázaro, e integrantes del CEN, Moreno explicó que, de conformidad con la Ley Patriota y otras disposiciones legales norteamericanas aplicables, el gobierno de Estados Unidos, puede declarar a personas u organizaciones como terroristas.

Explicó que la consecuencia es que cualquier persona que tenga trato con organizaciones terroristas puede ser sancionada por Estados Unidos.

En conferencia de prensa, recordó que según órdenes ejecutivas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitidas en enero y febrero de 2025, varios cárteles del crimen organizado de México son consideradas como organizaciones terroristas.

Precisó que la reciente imputación al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve personas más, entre ellos el senador Enrique Inzunza, hace visible “el pacto criminal” que existe entre Morena y el crimen organizado.

Moreno señaló que desde las elecciones de 2018, 2021 y 2024, Morena y el crimen organizado eran uno mismo, y lo siguen siendo.

Acusó que en esos comicios secuestraron candidatos y operadores políticos, asesinaron candidatos, coaccionaron el voto y ejercieron violencia.

En el caso de Sinaloa, indicó que según la imputación que se hace al hoy gobernador con licencia, Rocha Moya acordó con el crimen organizado dejarlos trabajar a cambio de su apoyo y respaldo.

TAMBIÉN BAJA CALIFORNIA

Además, expuso que también se señalan los vínculos de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en esquemas de lavado de dinero con personajes vinculados a organizaciones que el gobierno norteamericano estima terroristas.

El dirigente nacional del PRI recordó el antecedente del partido político español Batasuna como organización terrorista.

Explicó que el sustento de dicha declaración era que, para Estados Unidos, la organización terrorista ETA y Batasuna eran exactamente lo mismo, al considerar a Batasuna como el brazo político de ETA.

En el caso de México, añadió, la complicidad ha ido más allá, ya que el crimen organizado les ha ayudado a ganar elecciones y Morena, en retribución, les ha entregado cargos públicos, según se puede advertir de la propia imputación de Rocha.

Aseveró que ETA en su momento cobró muchas vidas, y en el caso concreto, el pacto criminal de Andrés López Obrador con el crimen organizado ha cobrado en México más de doscientas mil vidas desde 2018.

La Crónica de Hoy 2027