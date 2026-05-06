“Si México no combate a los cárteles, nosotros haremos el trabajo” vía terrestre, advierte Trump

Trump advierte que EU actuará vía terrestres con el narco mexicano (EFE)

Amenaza de Trump — “Seguramente oirán algunas quejas de gente de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo (contra los cárteles), lo haremos nosotros” de atacar el tráfico de drogas a través de la vía terrestre, advirtió este miércoles el presidente Donald Trump, en un evento con motivo del Día de las Madres en la Casa Blanca.

El republicano reiteró que EU actuará y hará el trabajo que no se ha hecho en México y al citar la guerra declarad contra los cárteles mexicanos subrayó que “el tráfico de drogas por mar se ha reducido en 97% y ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre, que es mucho más fácil”.

Trump leyó un documento en el que destaca que el Gobierno de México no cumple con la labor de atacar el tráfico de drogas a través de la vía terrestre, (por lo que ) Estados Unidos hará el trabajo por sí mismo, tal y como lo ha hecho con los bombardeos en contra de supuestas “narcolanchas” en el Caribe y en el Pacífico.

El mandatario estadounidense resaltó en su mensaje que enfrentará el tráfico de drogas con fuerza terrestre, lo que provocará “quejas” de algunas personas de México y otros lugares, pero EU hará este trabajo que no se ha hecho en México.

En la misma línea, Trump defendió los bombardeos que se han realizado contra narcolanchas, lo que ha derivado en una reducción en la cantidad de drogas que llegan a Estados Unidos a través del mar.

Esta declaración del mandatario republicano ocurre un día después de que la Oficina de Política Nacional de Control de drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés), presentara su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un documento de 195 páginas en el que replantea su estrategia en coordinación con México, para el combate a los cárteles bajo el argumento de ser un riesgo para la seguridad nacional.

El plan insiste en operaciones militares más allá de suelo estadounidense en un contexto de guerra y centra sus objetivos en eliminar a los dos principales grupos del narco como son el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por lo que las presiones se encaminan a buscar y capturar a los posibles herederos de estos grupos criminales.

La Crónica de Hoy 2026