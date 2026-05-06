Zoé Robledo: México cuenta con una protección civil fortalecida tras 40 años

Zoé Robledo El director general del IMSS, Zoé Robledo resaltó que a 40 años de los sismos de 1985, hoy México cuenta con una protección civil fortalecida, aunque también reconoció que hay retos frente al cambio climático, por lo que llamó a impulsar hospitales resilientes y reforzar la preparación institucional

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó que México cuenta con una protección civil fortalecida tras 40 años, sin embargo, también reconoció que se enfrentan retos por el cambio climático, por lo que llamó a impulsar hospitales resilientes y reforzar la preparación institucional.

Así lo estableció, en el marco de la presentación del informe de capacitaciones en materia de Protección Civil, con la participación de enero a abril de 28,553 personas, así como la estrategia para el Simulacro Nacional.

También se expusieron las medidas de prevención y atención ante la temporada de ciclones tropicales en los océanos Pacífico y Atlántico, los recursos disponibles, incluyendo personal operativo, equipo electromecánico, vehículos y herramientas especializadas.

Es importante resaltar que el IMSS realizó la Primera Sesión Ordinaria 2026 de la Unidad de Protección Civil, en la que se abordaron temas prioritarios para fortalecer la capacidad institucional frente a fenómenos naturales y emergencias, y se analizó la perspectiva climatológica para la temporada de lluvias, ciclones tropicales y ondas de calor, además de la coordinación de acciones preventivas y operativas en todo el país.

En la sesión, encabezada por Robledo Aburto, participaron directivos y especialistas que presentaron estrategias en materia de conservación, servicios generales y protección civil.

El director general del Seguro Social, señaló que a 40 años de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, -instituido en 1986, luego del terremoto de 1985-, México cuenta con una capacidad de respuesta fortalecida, basada en la prevención, la capacitación y la coordinación, y se consolidaron aprendizajes clave para mejorar la preparación ante desastres.

Esto ha llevado a que hoy México sea un referente internacional en esta materia, aunque enfrenta nuevos desafíos derivados del cambio climático, los cuales han modificado las condiciones en las que operan las unidades médicas.

Reconoció que muchos hospitales fueron diseñados en contextos con condiciones climáticas distintas a las actuales y hoy hay fenómenos naturales más intensos como huracanes, lluvias e inundaciones, fallas en servicios esenciales, condiciones que incrementan los riesgos operativos e impactos en la salud de la población.

Ante ello, llamó a fortalecer el modelo de hospitales verdes, seguros y resilientes, con acciones orientadas a la eficiencia energética, el uso responsable del agua y la capacidad de adaptación ante emergencias, al tiempo que enfatizó que la protección civil es una tarea colectiva dentro del IMSS.

En su oportunidad, Néstor Damián del Pino, titular de la División de Protección Civil, presentó la perspectiva climatológica para 2026, al advertir que el fenómeno de “El Niño” podría intensificarse a partir de junio, lo que incrementaría la temperatura del océano Pacífico y favorecería la formación de ciclones más intensos y duraderos.

Señaló que se prevén entre 18 y 21 ciclones en el Pacífico y de 11 a 15 en el Atlántico, además de ondas de calor que podrían superar los 40 grados en diversas regiones del país, ante lo cual, el IMSS cuenta con más de 93 mil brigadistas capacitados, así como infraestructura, equipos y sistemas de comunicación para hacer frente a emergencias hidrometeorológicas.

Reporte del Simulacro Nacional

La titular de la Coordinación Técnica de Protección Civil del IMSS, Elizabeth Hernández, informó que en el Simulacro Nacional 2026 –con una hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 grados en la escala de Richter, con epicentro en las costas de Guerrero-, participaron 6,184 inmuebles del IMSS, en las 32 entidades federativas, incluidas unidades médicas y no médicas, con la intervención de más de 228 mil brigadistas.

En estados no sísmicos, se implementaron escenarios de inundación e incendio, en preparación ante la próxima temporada de lluvias.

El coordinador de Conservación y Servicios Generales, Ángel Annuar Rubio, destacó la importancia de la planeación operativa ante ondas de calor y explicó que, con la incorporación de IMSS Coplamar, el universo de acción se amplió a más de 6,400 inmuebles.