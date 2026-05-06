Fundación IMSS: fortalecer la investigación en salud, mejorará calidad de vida de 70 millones de derechohabientes

Fundación IMSS A 23 años de existencia de Fundación IMSS, Ana Lía de Fátima García García, directora general subrayó el objetivo de contribuir al fortalecimiento de proyectos de investigación en salud con alto impacto social, para mejorar la calidad de vida y de atención de más de 70 millones de derechohabientes

A 23 años de existencia, el objetivo fundamental de la Fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es contribuir al fortalecimiento de proyectos de investigación en salud con alto impacto social, que se encaminen a mejorar la calidad de vida y de atención de más de 70 millones de derechohabientes.

Así lo resaltó Ana Lía de Fátima García García, directora general de dicha fundación, quien subrayó que desde la misma se contribuye al fortalecimiento de la investigación, se impulsa la innovación tecnológica y se coadyuva en la educación continua de la comunidad científica, investigadores, estudiantes y personal de salud.

Con ello, no solo se fomenta el desarrollo, sino también la incorporación de nuevas tecnologías de diagnóstico y de tratamientos médico y psicológico.

Subrayó que por medio de acciones coordinadas se apoya a los investigadores en la consolidación de sus proyectos. De la misma forma, se difunde el conocimiento científico a los profesionales de la salud y al público en general, a través de conferencias educativas en vivo transmitidas por internet (webinars) y congresos académicos.

Enfatizó que gracias a apoyos sociales y materiales, donativos económicos y en especie, de personas físicas como morales, a nivel nacional e internacional, Fundación IMSS realiza proyectos y programas con espíritu de responsabilidad social.

Ana Lía García aclaró que los donativos recibidos se orientan al beneficio de la derechohabiencia del IMSS, mediante el fortalecimiento de la investigación científica, y además, por ejemplo, el equipamiento y la infraestructura institucional.

Entre las donaciones que se reciben mencionó: equipos médicos, mobiliario, medicamentos, insumos para la salud e incluso vehículos como ambulancias.

Ejemplificó la donación de sillas-cama de acompañamiento, dirigido exclusivamente a cuidadores primarios o familiares de los pacientes que están internados en hospitales del IMSS, para que puedan tener un descanso digno.

Mención especial, hizo de la emergencia sanitaria que se vivió en todo el mundo y el en país por el COVID-19, situación en la que tanto el gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial “unieron esfuerzos y voluntades, demostrando que la colaboración es fundamental para brindar esperanza y bienestar a miles de familias mexicanas”.