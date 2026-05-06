Geriatras llaman a adoptar acciones prioritarias para evitar caídas en el adulto mayor

Adultos mayores, cuidado con las caídas Especialista del Instituto Nacional de Geriatría (INGER), recomienda implementar acciones preventivas, que ayuden subraya que practicar el Tai Chi ayuda a disminuir la tasa de caídas hasta en un 29%, ejercicio en casa reduce el riesgo en 32% y programas grupales, en cerca del 29%

Prevenir caídas en el adulto mayor es de vital importancia, ya que pueden derivar en consecuencias graves e incluso en la muerte, señaló Luis Armando Méndez López, especialista del Instituto Nacional de Geriatría (INGER).

Precisó que estimaciones a nivel nacional señalan que cada año, alrededor del 33% de esta población sufre alguna caída, por lo que se debe tener especial cuidado en adultos mayores que tengan antecedentes de caídas previas, ya que ellas y ellos tienen un mayor riesgo de fallecer debido a complicaciones asociadas.

Al respecto indicó que entre las secuelas pueden ir desde lesiones leves hasta hospitalización, discapacidad o fracturas graves como de cadera, asociadas con una alta mortalidad.

Caídas, un síndrome geriátrico

Las caídas constituyen un síndrome geriátrico que no obedecen a una sola causa, sino a diversos factores clasificados como intrínsecos (propios de la persona) y extrínsecos (del entorno).

Los primeros tienen que ver con enfermedades degenerativas como demencia o Parkinson; padecimientos neurológicos como deterioro cognitivo; neuropatía periférica asociada a diabetes; enfermedades cardiovasculares; así como afecciones músculo-esqueléticas como osteoartritis u osteoporosis.

Otros factores de riesgo es el antecedente de enfermedad cerebrovascular, vértigo, mareos, artritis, hipertensión arterial o hipotensión ortostática, alteraciones visuales y auditivas, fundamentales para el equilibrio.

Asimismo, la desnutrición puede provocar sarcopenia, caracterizada por la disminución de la masa, fuerza y función muscular.

Respecto a los factores extrínsecos, tienen que ver con condiciones del hogar como: escaleras, iluminación deficiente, uso de tapetes o alfombras, consumo de alcohol y ciertos medicamentos.

En este último aspecto, puntualizó que el uso de cuatro o más fármacos se considera un factor de riesgo, especialmente aquellos con efectos psicoactivos, antidepresivos, antihipertensivos u opioides.

Para prevenir caídas, recomendó mantener un adecuado control de enfermedades, acudir a valoración geriátrica, realizar ejercicio físico, corregir problemas sensoriales mediante lentes o auxiliares auditivos, y evaluar los medicamentos para identificar alternativas más seguras.

Mencionó que ensayos clínicos han demostrado que actividades como el Tai Chi mejoran el equilibrio y reducen la tasa de caídas hasta en un 29%, practicar ejercicio individual en casa hasta en un 32% y programas grupales multicomponente logran reducciones cercanas al 29%.

Es importante mencionar que en el Instituto Nacional de Geriatría (INGER) se brinda atención especializada a personas adultas mayores con riesgo de caídas, y con una preconsulta se identifican factores de riesgo, número de caídas y sus consecuencias, para diseñar un plan de atención multidisciplinario personalizado.