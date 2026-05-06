Se reconocen las capacidades del AIFA como punto logístico estratégico para la carga en el país

Los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se reunieron con líderes de la industria de carga aérea y terrestre y de la Agencias Aduanales con el fin de fortalecer y reforzar la operación de carga en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El objetivo de la reunión fue escuchar y atender a las empresas cargueras, así como revisar los avances en la modernización de la infraestructura y sistemas, por lo que se reconoció la infraestructura del AIFA, así como su capacidad para gestionar operaciones a gran escala lo que lo posiciona como un centro logístico de clase mundial.

El Gobierno de México enfatizó que la integración tecnológica y los procesos aduaneros agilizados en el aeropuerto han permitido una reducción significativa en los tiempos de tránsito, fortaleciendo la competitividad de México en el comercio global.

“La colaboración entre el Gobierno Federal y el sector de carga aérea es fundamental para fortalecer y seguir desarrollando las capacidades del Sistema Aeroportuario Metropolitano del Valle de México. Hoy constatamos que esta infraestructura es ya un referente de eficiencia operativa y seguridad para el transporte de mercancías”, señalaron los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

Por su parte, los representantes de las principales aerolíneas de carga y empresas de mensajería emitieron pronunciamientos clave, entre los que destacaron:

La ratificación de su postura de mantener y expandir sus operaciones en el AIFA

El reconocimiento a la conectividad terrestre y aérea que facilita la distribución nacional e internacional

El compromiso de continuar invirtiendo en infraestructura propia dentro del complejo aeroportuario para fortalecer el ecosistema logístico

Con la participación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), se resaltó también la modernización de las aduanas, lo que garantiza un control riguroso pero ágil, vital para el movimiento de productos de alto valor y perecederos.