Sheinbaum propone democratizar la elección del próximo director del IPN

Presidenta Claudia Sheinbaum (Graciela López Herrera)

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que para la próxima elección del Director o Directora del Instituto Politécnico Nacional, se democratizó el proceso y será realizado mediante consulta pública en la que podrá participar toda la comunidad politécnica.

De acuerdo con lo propuesto por la mandataria nacional, mediante una consulta se elegirá una terna de candidatos a ocupar el cargo, lo que cambiaría el método de designación que le ha correspondido al Presidente de la República.

Sheinbaum encomendó públicamente al secretario de la SEP, Mario Delgado, que le proponga un método para llevar a cabo dicho proceso.

Igualmente, elogió al actual director del Politécnico, Arturo Reyes Sandoval a quien catalogó como una “eminencia” y lo reconoció por dejar su carrera en la Universidad de Oxford para venir a México a ocupar el cargo al frente de una de las universidades más importantes del país.

Destacó que durante su administración, Reyes logró ampliar la matrícula estudiantil para 30 mil estudiantes sin contar con un aumento significativo de presupuesto.