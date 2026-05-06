Nueva reforma al PJF tiene espacios de oportunidad para perfeccionarla con aportaciones: Yasmín Esquivel

La ministra Yasmín Esquivel reiteró que una nueva reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) es necesaria, como cualquier ley, para allanar el camino a perfeccionarla, y confió en que diputados logren un acuerdo para convocar a un periodo extraordinario y modificar las reglas actuales de los comicios judiciales.

En la Cámara de Diputados existe la iniciativa suscrita por tres legisladores de Morena para, de entrada, postergar la elección dentro del PJF para el 1 de junio de 2028, y no de manera concurrente el próximo año, junto con más de 20 mil cargos que se disputarán, entre ellos el de 17 gubernaturas.

Al respecto, Esquivel Mossa dijo que, si bien la reforma sólo es del ámbito legislativo, señaló que una nueva reforma da espacio a oportunidades de perfeccionamiento, y ella ha dado a conocer 11 puntos.

Además de que la elección judicial se realice en una fecha distinta y no concurra con las elecciones constitucionales de 2027. Otra propuesta es la realización de un examen nacional para candidatos a personas juzgadoras, previo a la postulación respectiva. Tercero, la homogeneidad en las convocatorias que emiten los Comités de Evaluación de los tres Poderes y la flexibilización de las reglas de campaña por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), así como la ampliación del periodo de campañas.

También, mayor difusión oficial de la elección, que se precise previamente las especialidades de los cargos judiciales en disputa. Otro tema es la reducción del número de personas candidatas, la definición del género de la persona a ocupar cada puesto y el restablecimiento del trabajo en salas de la Suprema Corte y no limitarlo al pleno.

Estas propuestas de la ministra las reiteró este miércoles luego del ejercicio nacional del simulacro de más de 8 grados.

“La reforma judicial ha funcionado muy bien, pero puede tener espacios de oportunidad para poderse ir perfeccionando, unificando y afinando algunos aspectos que se hacen necesarios. Yo he expuesto 11 puntos que considero deben tomarse en cuenta para una posible reforma judicial. Nuestra Constitución no es estática, nuestra Constitución va cambiando en la medida de las necesidades del pueblo de México. La reforma judicial no es la excepción. Hay revisar la reforma al sistema penal acusatorio, en materia laboral y todas aquellas reformas son perfectibles”, dijo Esquivel Mossa.