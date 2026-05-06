La Lotería Nacional conmemora la Batalla de Puebla con el Sorteo Mayor No. 4011

Como parte de los festejos por la conmemoración del Aniversario de la Batalla de Puebla, se realizó el Sorteo Mayor No. 4011 en el Teatro Principal de la capital poblana encabezado por Gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; y el Comandante interino de la VI Región Militar, General de Brigada de Estado Mayor, Miguel Ángel Aguirre Lara.

El objetivo de este sorteo fue rendir homenaje a la gesta heroica que recuerda la fecha en la que el General Ignacio Zaragoza, al lado de sus tropas, logró la victoria tras combatir al ejército francés, llamado en ese entonces el primer ejército del mundo.

Por ello, el mandatario de Puebla expresó en esta fecha se recuerda a mujeres y hombres de México, dieron la vida en una gesta heroica tan importante, la defensa de la patria, frente a la invasión francesa.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, agradeció a las poblanas y poblanos, así como a las autoridades federales, estatales y municipales, el acompañamiento para realizar este sorteo desde Puebla.

“Esta noche, cuando la tómbola gire, no sólo se jugará la suerte, se evocará nuestra memoria, se celebrará nuestra fortaleza en aquel glorioso 5 de mayo y se refrendará el carácter de un pueblo que se mantiene firme, valiente y soberano”, pronunció Olivia Salomón, durante el mensaje que inició mencionando el significado especial que tiene para ella ser poblana y volver a la tierra que siempre lleva en el corazón.

Mencionó que Puebla no sólo es heroica por su pasado, también lo es por su presente y se refirió al liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, que consolida un gobierno con visión humanista y cercano a la gente. Enfatizó además que, bajo la conducción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el país avanza en una transformación profunda que recupera la justicia social, fortalece la soberanía nacional y coloca al pueblo en el centro de cada decisión.

Estuvieron presentes también: José Chedraui Budib, Presidente Municipal de Puebla; Alejandro Samuel Aguilar Pala, Secretario de Gobernación de la entidad; Violeta Abreu González, directora del Servicio Postal Mexicano, así como integrantes del gabinete del Gobierno del Estado, legisladores, entre otras personalidades.

En el Sorteo Mayor No. 4011, el Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete de No. 27681, la primera serie fue dispuesta para su venta en Guadalajara, Jalisco, la segunda serie se remitió para su venta en Villahermosa, Tabasco. El segundo premio de dos millones 550 mil pesos, correspondió al billete de No. 13006, la primera serie fue dispuesta para su venta en Torreón, Coahuila, la segunda serie se remitió para su venta en Cárdenas, Tabasco. El tercer premio de 900 mil pesos correspondió al billete No. 29094, la primera serie fue dispuesta para su venta en Monclova, Coahuila, la segunda serie se remitió para su venta a través de canales electrónicos.