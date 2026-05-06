Marcelo Ebrard encabezará reunión de 240 empresas mexicanas en Canadá

Marcelo Ebrard (Camila Ayala Benabib)

A partir de este jueves, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezará la mayor misión comercial mexicana en Canadá de la historia reciente, donde participarán empresas nacionales de diferentes sectores como agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad, industrias creativas, de educación y aceleración de patentes, así como de fondos de inversión y clústeres de innovación.

En total participarán 240 empresas mexicanas en Toronto y Montreal, en su mayoria pequeñas y medianas empresas, que acudirán a más de mil 800 encuentros de negocios con alrededor de 200 empresas canadienses.

Además, Ebrard tendrá un almuerzo de trabajo con CEOs de grandes compañías incluyendo Air Canada, Bombardier, ATCO, Brookfield, CN Rail, TC Energy, así como con el dirigente del Business Council of Canada, entre otros.

Igualmente, encabezará una reunión de diversas empresas mexicanas con fondos de inversión, incluyendo el Ontario Teachers Pension Plan (uno de los más grandes del mundo) e instituciones financieras de este país, en busca de oportunidades de financiamiento y colaboración.

“Se trata de una visita de trabajo inédita que tiene como objetivo ampliar nuestro flujo de inversión y de comercio con Canadá”, explicó el secretario Ebrard.

Paralelamente a los trabajos de la misión, el secretario Marcelo Ebrard sostendrá reuniones de trabajo con su homólogo canadiense, el ministro de Comercio, Dominic LeBlanc.

Las conversaciones tendrán como objetivo avanzar en el proceso hacia la próxima revisión del T-MEC.

Acompañan al Secretario durante su gira, los subsecretarios de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, y de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, así como el Embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, y los cónsules Iván Sierra y Víctor Treviño en Toronto y Montreal, respectivamente.