Nuevas elecciones en la BUAP; alumnos se movilizan contra coacción de voto en favor de Mirza Aguilar en Ciencias Políticas

CDMX — En nuevas elecciones dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales denunciaron que su profesor Julio Fernando Aldeco Paz opera presuntamente la coacción del voto a favor de Mirza Aguilar Pérez, actual secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado y candidata a dirigir la facultad.

“El profesor está presionando a los estudiantes para que voten afín a un candidato. Compañeras, compañeros, no tengan miedo. Ustedes voten por el candidato que gusten de manera libre, de manera democrática”, denunció una estudiante en una de las grabaciones, durante la elección interna para renovar la dirección de esa unidad académica.

Junto con ella, otros alumnos difunden en redes sociales videos en lo que señalan a Julio Fernando Aldeco Paz de presionar a sus alumnos para votar a favor de Aguilar Pérez.

La alumna aseguró que existen evidencias, incluidas fotografías, que serán turnadas ante las instancias correspondientes.

Además de Mirza Aguilar, en la contienda participa Karina Mantilla como candidata a la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

“Esta elección debe ser democrática, transparente. Somos estudiantes de Ciencias Sociales y se deben respetar los procesos democráticos. No se dejen coaccionar por este tipo de profesores”, agregó.

Los estudiantes también señalaron al secretario académico de la facultad, Fabián Alejandro Gerónimo Castillo, de presuntamente manipular boletas durante el proceso interno.

Los alumnos llaman a la comunidad estudiantil a votar de manera libre y acusaron que la actuación del profesor Aldeco Paz representa una burla al proceso interno.

“Es una burla lo que está haciendo este profesor y así como él hay varios. Compañeras, compañeros, ejerzan su voto de manera libre”, se escucha en la denuncia.