SAT devolverá dinero a mexicanos que hagan estos gastos en 2026: la lista que podría aumentar tu saldo a favor

Cada año, la temporada de declaración anual se convierte en una mezcla de nervios, pero entre tanto trámite, existe una noticia que hace sonreír a más de un contribuyente: el SAT puede devolverte dinero si realizaste ciertos gastos durante el año.

Algunas compras y pagos entran dentro de las llamadas deducciones personales, una herramienta fiscal que permite disminuir el monto de impuestos que una persona debe pagar. En otras palabras, si organizaste bien tus facturas y cumpliste con los requisitos, podrías terminar con un atractivo saldo a favor.

Para 2026, el Servicio de Administración Tributaria mantiene varios conceptos deducibles que podrían ser un salvavidas para miles de mexicanos.

Estos son los gastos que puedes deducir ante el SAT en 2026

La lista incluye pagos relacionados con salud, educación, vivienda y ahorro personal. Aunque muchos contribuyentes creen que solo las consultas médicas cuentan, la realidad es que existen varios conceptos que pueden ayudarte a pagar menos ISR.

Gastos médicos y hospitalarios

Consultas médicas

Dentistas

Psicólogos y nutriólogos

Hospitalización

Estudios clínicos

Honorarios de enfermeras

Prótesis

Aparatos de rehabilitación

Incluso algunos lentes ópticos graduados pueden ser deducibles bajo ciertos límites establecidos por la autoridad fiscal. Eso sí, las compras en farmacia no aplican si no están integradas en una factura hospitalaria.

Seguros de gastos médicos

Las primas pagadas por seguros médicos también pueden ayudarte a obtener una devolución. Este tipo de deducción suele ser una de las más utilizadas por quienes buscan reducir su carga fiscal.

Colegiaturas y transporte escolar

Las escuelas privadas también pueden convertirse en aliadas del SAT. Las colegiaturas desde preescolar hasta bachillerato son deducibles, aunque existen topes dependiendo del nivel educativo.

El transporte escolar obligatorio también entra en la lista, siempre que venga claramente desglosado en la factura.

Créditos hipotecarios

Si tienes casa propia y estás pagando un crédito hipotecario, hay buenas noticias. Los intereses reales generados por financiamientos con instituciones como Infonavit o bancos pueden deducirse en la declaración anual.

Ahorro para el retiro

Las aportaciones voluntarias a la AFORE o a planes personales de retiro también cuentan como deducción. Básicamente, el SAT premia a quienes piensan en el futuro mientras sobreviven al presente.

Gastos funerarios y donativos

Aunque son temas poco agradables, los gastos funerarios también pueden deducirse dentro de ciertos límites. Lo mismo ocurre con donativos realizados a instituciones autorizadas.

Lo que puede arruinar tu devolución de impuestos

Aquí aparece el villano de cada declaración anual: las facturas mal hechas.

Para que un gasto sea válido ante el SAT, no basta con pedir CFDI. El pago debe realizarse mediante transferencia, tarjeta o cheque. Los pagos en efectivo prácticamente quedan fuera del juego fiscal.

Además, la factura debe incluir correctamente el RFC y el concepto correspondiente. Un pequeño error puede provocar que el SAT rechace la deducción y reduzca el esperado saldo a favor.

En foros y comunidades digitales, muchos usuarios cuentan que las devoluciones suelen atorarse precisamente por inconsistencias en facturas médicas o datos bancarios incorrectos.

¿Cuánto dinero puede devolverte el SAT?

Todo depende de los ingresos de cada persona, el monto de sus deducciones y las retenciones realizadas durante el año.

Sin embargo, el SAT establece un límite general para las deducciones personales: no pueden exceder el equivalente a cinco UMA anuales o el 15% de los ingresos totales del contribuyente, tomando el monto menor.

Por eso, especialistas recomiendan llevar un control ordenado de facturas durante todo el año y no esperar hasta abril con una montaña de PDFs perdidos en WhatsApp, correos y capturas de pantalla.

La devolución automática del SAT podría tardar menos en 2026

Durante este año, autoridades fiscales han señalado que algunas devoluciones automáticas podrían realizarse en pocos días si la declaración no presenta inconsistencias. Aun así, legalmente el SAT tiene hasta 40 días hábiles para resolver el trámite.

Por eso, quienes quieran recibir dinero más rápido deberán revisar cuidadosamente: