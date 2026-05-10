70 mil mujeres en Sonora reciben la Pensión Mujeres Bienestar por una inversión de social de más de mil 448 millones de pesos

En el marco de la celebración del Día de la Madre, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó desde el Valle del Yaqui, que la Pensión Mujeres Bienestar es otorgada en el estado de Sonora a 70 mil mexicanas.
Con una inversión social de más de mil 448 millones de pesos, al cumplir 65 años reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. De igual forma se otorga a 3 millones de mexicanas de 60 a 64 años que reciben 3 mil 100 pesos bimestrales de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar.
“Esta pensión es un acto de justicia a su labor incansable a favor de nuestra patria, es el reconocimiento a esa labor que hacemos que casi nadie quiere ver, el trabajo doméstico, el trabajo del hogar, el trabajo y el cuidado de la familia, trabajo que es fundamental para el sostén de las familias y de las comunidades”, puntualizó la secretaria Leticia Ramírez.
Al concluir la gira que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum por Sonora, este fin de semana, Ramírez Amaya destacó que la soberanía también se defiende con la dignidad de las mujeres, reconociendo el valor de las madres y garantizando sus derechos, por ello, que vivan las mujeres de la transformación.