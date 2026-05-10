Este Día de las Madres, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió reconocer el trabajo de cuidados que realizan todos los días

Sheinbaum Día de la Madre Este Día de las Madres, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió reconocer el trabajo de cuidados que realizan las mamás todos los días. En Cajeme, Sonora, entregó tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar

Con motivo de la celebración del Día de las Madres, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a todas las mamás y pidió reconocer el trabajo de cuidados que todas ellas realizan en los hogares.

La mandataria, publicó a través de su cuenta, @Claudiashein, de la red social de X: “deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen.

“Que la felicidad que ustedes han sembrado todos los días regrese multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos junto a quienes más aman. Es tiempo de mujeres y nos toca reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días, pues es la mejor forma de amar, de agradecer y de construir un México más justo y más feliz para todas. Abrazo grande de corazón”, escribió.

Poco después, al encabezar la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, en Cajeme, Sonora, la jefa del Ejecutivo Federal aprovechó la oportunidad para “le mando un abrazo a mi mamá que al rato la voy a ver”, y envió “un abrazo cariñoso a mi hija y a mi hijo que son pues lo máximo para las mamás siempre”.

En su discurso, la jefa del Ejecutivo Federal reiteró que la Cuarta Transformación busca “que nadie se quede atrás” y que todas y todos caminemos juntos, y que, reprobó, México durante muchos años vivió un enorme racismo, personas que se creían por encima de otras”.

Asimismo, criticó, una vez más, a quienes piensan todavía en nuestros días, que los conquistadores que llegaron de España eran más que los indígenas que vivían en México, todavía hay personas que lo creen, quienes piensan que Hernán Cortés fue lo mejor que le pudo pasar a los territorios, aunque, subrayó, cada vez son menos.

Al defender a los pueblos originarios y los afrodescendientes que son la cuna y el origen de esta gran nación, reprobó el clasismo y discriminación hacia quienes han tenido menos y se había dejado atrás al trabajador que nunca pudo salir adelante, porque, hubo un sistema que nunca reconoció el trabajo de las y los trabajadores.

“Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos”

La Presidenta Sheinbaum Pardo también crítico que en México hubo mucho machismo con hombres que creían que las mujeres no teníamos derechos: “a mí me tocó, seguramente a ustedes, que nos dijeran, calladita te ves más más bonita.... Eso no, las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos.

La jefa del ejecutivo Federal critico aquellos tiempos en los que se pensaba que las mujeres nada más estaban para quedarse en la casa cuidando a los hijos, porque, estableció “también tienen derecho a salir a trabajar, o salir con amigas, o a divertirse ”también tenemos ese derecho igual que los hombres”.

Aseveró que se acabó la violencia contra las mujeres, “se acabó la violencia contra las mujeres, no queremos ser más, porque somos iguales, pero nunca más queremos ser menos en nuestra sociedad... En México la transformación significa “abajo el racismo, abajo el clasismo, abajo la discriminación y abajo el machismo. Nuestro movimiento lucha por una sociedad igualitaria”.

También mencionó que antes no había un solo día del calendario cívico de México en reconocimiento a una mujer, “ahora hay 18 mujeres” que son reconocidas, e insistió que las mujeres pueden ser lo que quieran ser, “que sepan todas las niñas del país como los niños, que no hay imposibles y pueden llegar a ser cualquier cosa hasta presidentas de la República.