Realizan Primera Clase Masiva de Matemáticas en Sonora

Se realizó la Primera Clase Masiva de Matemáticas realizada en la Escuela Secundaria Técnica No. 12 de Hermosillo, Sonora, en presencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien destacó que estas actividades tienen como objetivo acercar el conocimiento científico a las y los estudiantes mediante contenidos pedagógicos novedosos, dinámicos y accesibles, que permitan transformar la percepción de las matemáticas y convertirlas en una herramienta lúdica, útil y cercana para niñas, niños y adolescentes.

La actividad que se llevó a cabo de manera simultánea en secundarias públicas de todo el país como parte de la Estrategia Nacional de Divulgación de la Ciencia a cargo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) e impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mario Delgado señaló que la jefa del Ejecutivo Federal mantiene un compromiso firme para convertir a México en una potencia científica y tecnológica, mediante el fortalecimiento de las aulas, laboratorios y proyectos desarrollados por estudiantes de todos los niveles educativos.

“Estamos pasando de la teoría a la acción, impulsando el ingenio mexicano para garantizar nuestra soberanía tecnológica. Es el tiempo de las ciencias y de las juventudes”, expresó.

El secretario recorrió las instalaciones donde se desarrolla la alianza entre el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson), la empresa aeroespacial Latécoère y el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), modelo de colaboración que fortalece la capacitación técnica y su vinculación con las necesidades actuales de la industria.

Finalmente, conoció el prototipo de camión eléctrico “Beyond”, desarrollado por estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo, proyecto de movilidad compartida orientado a generar soluciones innovadoras y sustentables para el transporte. El secretario reconoció el talento y compromiso de las y los jóvenes sonorenses y reiteró que el Gobierno de México continuará impulsando proyectos científicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo sostenible del país.