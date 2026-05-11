Autoridades federales decomisan avioneta con 636 kilos de cocaína en Tabasco

Decomiso de avioneta con cocaína en Tabasco

Fuerzas federales decomisaron una avioneta con 636 kilogramos de cocaína en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, esto como parte de un operativo federal contra el narcotráfico, así lo informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

De acuerdo con el reporte correspondiente a las acciones realizadas el 9 y 10 de mayo, la droga se encontraba distribuida en 536 paquetes y tendría un valor aproximado de 131.6 millones de pesos.

El aseguramiento ocurrió durante labores de vigilancia aérea y terrestre implementadas por fuerzas federales en el sur del país, dentro de los operativos enfocados en combatir el tráfico de estupefacientes.

Asimismo, el Gabinete de Seguridad expuso otras acciones relevantes en distintos estados, tal es el caso de Campeche, en donde un operativo entre la Guardia Nacional y corporaciones estatales dejó como resultado cinco detenidos y el decomiso de un arma de fuego y un vehículo.

En Chiapas, elementos de la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron cateos en Tuxtla Chico y Suchiate, donde detuvieron a dos personas y aseguraron armas, vehículos blindados, dinero y equipo de radiocomunicación.

Igualmente, en Quintana Roo, autoridades federales rescataron a 10 personas víctimas de trata en Isla Mujeres, mientras que en Guerrero, elementos de la Marina interceptaron una embarcación con dos extranjeros que transportaban 26 bultos de cocaína frente a las costas de Ixtapa-Zihuatanejo.