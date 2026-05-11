Sheinbaum reivindica la soberanía de México: “La independencia se defiende todos los días”

Sheinbaum con el Ejército La mandataria federal defendió la soberanía de Mexico en evento ante militares. (Especial)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la soberanía nacional “no se negocia” y que la independencia del país debe defenderse diariamente, durante la conmemoración del 106 aniversario de la Columna de la Legalidad en el Heroico Colegio Militar, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Ante integrantes de las Fuerzas Armadas y cadetes del Heroico Colegio Militar, la mandataria destacó que los principios impulsados por Venustiano Carranza continúan vigentes más de un siglo después y siguen guiando la política exterior mexicana.

“Hoy, más de un siglo después, esos principios siguen guiando la política exterior de México, porque nuestra historia nos enseñó que la soberanía no se negocia, que la independencia se defiende todos los días y que la relación de las naciones sólo puede construirse desde el respeto y nunca desde la imposición”, expresó.

Sheinbaum recordó que la llamada Doctrina Carranza defendía una relación internacional basada en el respeto mutuo, especialmente entre las naciones latinoamericanas, y sostuvo que la paz no puede construirse desde la imposición.

Durante su mensaje, también reconoció los “claroscuros” de Carranza, entre ellos el combate al zapatismo, el asesinato de Emiliano Zapata y el juicio sumario contra Felipe Ángeles. Sin embargo, destacó su papel en la consolidación del Estado moderno mexicano con la Constitución de 1917 y el fortalecimiento del Ejército Constitucionalista.

La presidenta afirmó que la Revolución Mexicana representó “el despertar de un pueblo que decidió no volver a arrodillarse frente a la injusticia” y aseguró que el legado de los cadetes que defendieron la legalidad sigue vigente en México.

Sheinbaum reconoce a militares que rescataron mineros en Sinaloa

En el acto oficial, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas entregó 41 distinciones y recompensas a integrantes del Batallón de Atención a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional que participaron en el rescate de cuatro mineros atrapados tras el derrumbe de la Mina Santa Fe, ocurrido el 25 de marzo de 2026 en El Rosario, Sinaloa.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, señaló que hechos históricos como la Columna de la Legalidad fortalecen los valores de honor, patriotismo y lealtad dentro de las Fuerzas Armadas.

Además, destacó que desde 2020 el Heroico Colegio Militar ha graduado a más de mil oficiales de la Guardia Nacional con licenciatura en Seguridad Pública y que actualmente más de 3 mil 500 cadetes del Ejército y la Guardia Nacional se forman como futuros mandos militares.

Trevilla Trejo reiteró el respaldo institucional de las Fuerzas Armadas hacia la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que continuarán acompañando al Gobierno federal en tareas de seguridad y desarrollo nacional.