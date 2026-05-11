La pequeña casita de lámina de Enrique y Emeteria por fin ya cuenta con luz eléctrica

50 millones de usuarios de la CFE Programa de Justicia Energética de la CFE,sigue avanzando para llevar el servicio de energía eléctrica en todo el país. Suma ya 50 millones de usuarios y la meta para el 2028 es alcanzar una electrificación del 99.99% a nivel nacional

Tocar el teclado electrónico o poder ver la televisión a cualquier momento del día, así como, tener un refrigerador que nos ayude a conservar frescos y en buen estado los alimentos, parecen actividades cotidianas, sin mayor complicación, pero se convierten en un verdadero lujo, cuando no tienes servicio de energía eléctrica en tu hogar.

Para el matrimonio conformado por don Enrique Hernández, músico de profesión, y doña Emeteria Luis Gómez dedicada al hogar, la Comisión Federal de Electricidad, les cambió la vida, ya que vivían sin servicio de energía eléctrica en su hogar, pero el 10 de abril pasado, todo cambió, al convertirse en los usuarios número 50 millones, de la CFE.

CFE lleva luz a todo el país Don Enrique por fin, pudo encender la luz en su casa, él y su esposa Emeteria, se convirtieron en el usuario 50 millones de la CFE

En su pequeña vivienda de lámina, ubicada en la comunidad de La Raya, en Zimatlán de Álvarez, en el estado de Oaxaca, el matrimonio vivió la felicidad de encender el apagador y su hogar se iluminó con un pequeño foco. Ahora don Enrique pasa las tardes disfrutando de la música en su teclado eléctrico, el cual no tocaba hace tres años.

El pasado 10 de abril, trabajadores de la CFE, marcaron la diferencia, y el recuerdo de aquel momento, pasará a la posteridad, testigo mudo de aquel momento, es una pequeña placa conmemorativa que personal de Electricidad colocó, abajo de la columna de cemento en donde fue instalado el medidor de luz.

Ello, como parte del programa de Justicia Energética, que lleva a cabo la CFE, encabezada por Emilia Esther Calleja Alor.

CFE Por fin, después de tres años de vivir sin servicio de energía eléctrica, don Enrique vuelve a practicar música en su teclado electrónico

“Gracias a estos proyectos, nos tocó que hayan llegado a esta comunidad. Estamos muy felices. Ya puedo ensayar después de tres años que no lo hacía”, manifestó Enrique Hernández, mientras interpretaba “El Son Calenda· en su teclado electrónico.

“Ahora que ya nos llegó el servicio ya vemos la tele y escuchamos la música. Estamos contentos de que ya tenemos el servicio... Ya tenemos el refrigerador y puedo guardar mi comida. compartió Emeteria Luis Gómez, quien ahora ya podrá cargar su triciclo eléctrico para ir por el mandado.

En un evento conmemorativo al cual asistieron Enrique Hernández y su esposa Emeteria Luis, en la Ciudad de México, la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, aseveró que, “la electricidad es bienestar, seguridad, desarrollo e igualdad de oportunidades.

“Aquí -continuó-, se refleja el verdadero espíritu de nuestra empresa: el que podamos servir y el impacto que tenemos en la vida de millones de mexicanas y mexicanos. La CFE nace precisamente para esto, para llevar la energía a México, para llegar a donde hace falta, para conectar comunidades y para seguir haciendo de la electricidad, una fuerza de bienestar para todo el pueblo”.

“Gracias a estos proyectos, nos tocó que hayan llegado a esta comunidad. Estamos muy felices. Ya puedo ensayar después de tres años que no lo hacía”, manifestó Enrique Hernández, mientras interpretaba “El Son Calenda· en su teclado electrónico.

“Ahora que ya nos llegó el servicio ya vemos la tele y escuchamos la música. Estamos contentos de que ya tenemos el servicio... Ya tenemos el refrigerador y puedo guardar mi comida. compartió Emeteria Luis Gómez, quien ahora ya podrá cargar su triciclo eléctrico para ir por el mandado.

En un evento conmemorativo al cual asistieron Enrique Hernández y su esposa Emeteria Luis, en la Ciudad de México, la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, aseveró que, “la electricidad es bienestar, seguridad, desarrollo e igualdad de oportunidades.

“Aquí se refleja el verdadero espíritu de nuestra empresa: el que podamos servir y el impacto que tenemos en la vida de millones de mexicanas y mexicanos. La CFE nace precisamente para esto, para llevar la energía a México, para llegar a donde hace falta, para conectar comunidades y para seguir haciendo de la electricidad, una fuerza de bienestar para todo el pueblo.”

50 millones de usuarios de CFE Don Enrique y su esposa doña Emeteria, junto a su medidor de luz y la pequeña placa conmemorativa, se convirtieron en los usarios 50 millones de la CFE

Llevar el servicio de energía eléctrica, no es cualquier cosa

El proyecto que benefició a Don Enrique y Doña Emeteria superó condiciones orográficas desafiantes y un suelo de tipo duro, que complicó las actividades de traslado de materiales, trazo, excavación e instalación de los postes.

Asimismo, se tuvieron que instalar 72 postes, 10 transformadores de distribución y 28 medidores, y se construyeron 2.4 kilómetros de línea de media tensión aérea.

Otro beneficiario de la obra y oriundo de La Raya, es don Adrián Pérez Correa, quien externó su beneplácito por las obras realizadas por personal de la CFE, ya que con ello, sostuvo, han logrado cambiar la vida de muchas familias.

A su vez, doña Gloria Martínez Dimas manifestó: “nos vino a cambiar mucho la electrificación al tema de la salud, ya no compramos poquitas cosas, ya se pueden comprar más para economizar, hacer rendir más nuestra semana. Eso se ve reflejado también en la economía de nosotros. Ha cambiado la vida en muchos aspectos... incluso los pequeños ya salen a jugar”.

Electrificación en todos los rincones del país

Don Enrique y Doña Emeteria son de los muchos millones de beneficiados por la CFE cada día, en todos los rincones del país.

Es importante resaltar que este trabajo de electrificación se llevó a cabo con el apoyo del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), con un recurso autorizado por la Secretaría de Energía (SENER) en beneficio de 28 familias y un total de 112 personas de la localidad La Raya, ubicada en el municipio Zimatlán de Álvarez en Oaxaca.

En este sentido, la CFE tiene contemplado ejecutar en lo que resta del año en curso, un total de 386 obras de Justicia Energética en el estado de Oaxaca y 8,225 en todo el país, y hasta la fecha se ha llevado servicio eléctrico a 7,293 viviendas que carecían de él y, al concluir el periodo, se estima que se habrá beneficiado a 20,840 hogares más.

directora de la CFE Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

50 millones de usuarios y la cifra sigue aumentando

Los usuarios de CFE crecen a una tasa de 1.6% anual. Se alcanzaron 30 millones en mayo de 2010 y 40 millones en abril de 2016; se estima que a fines de 2037 se cuente con 60 millones, de los cuales, la mayoría serán usuarios domésticos con el 89% del total de consumidores, en tanto que en la Subdirección de Distribución, en los últimos 7 años, se ha mantenido con la misma fuerza de trabajo.

Con una plantilla aproximada de 63,000 trabajadores (equivalentes a 794 usuarios por colaborador), ha conseguido atender a cada vez más personas gracias a mejoras en la eficiencia de su operación: modernización de procesos, uso intensivo de tecnología, mejor organización del trabajo, digitalización de trámites y servicios, la implementación de sistemas de monitoreo y control remoto de la red eléctrica, y la optimización de rutas y operaciones en campo.

Asimismo, la capacitación del personal, la especialización de funciones y una coordinación efectiva entre áreas han permitido aumentar la productividad, reducir tiempos de atención y mantener la calidad del servicio ante el crecimiento de la demanda.

Iluminando vidas, iluminando México

El registro del servicio eléctrico número 50 millones, en Oaxaca, constituyó un hito para la CFE como parte de un acto de justicia energética, tal como lo han instruido la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, de ahí que todo el personal de la CFE trabaje incansablemente por llevar energía, conectividad y bienestar a cada rincón del país.

En su oportunidad, el director de Operación de la CFE, Francisco Maldonado Ramos, enfatizó que “operar el sistema que atiende a 50 millones de usuarios exige precisión, compromiso y una visión de futuro para mantener la energía encendida en cada rincón de nuestra nación. Detrás de este número hay miles de manos trabajadoras que con disciplina y valentía han construido un sistema eléctrico fuerte durante muchos años”.

Asimismo, el subdirector de Distribución, Gustavo García Huirache, señaló que la meta para el año 2028 es alcanzar una electrificación del 99.99% en todo el territorio nacional.