Registro de un familiar en el IMSS: requisitos y proceso de afiliación Conoce qué necesitas para registrar a tus familiares en el seguro del IMSS (Pexels)

Si eres asegurado del IMSS, uno de los beneficios que ofrece esta institución médica es que puedes registrar a tus familiares; conoce cuáles son los beneficios, cómo darlos de alta y qué necesitas.

Si como asegurado das de alta a tus familiares ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estos podrán disfrutar de las prestaciones que ofrece esta institución médica. Sin embargo, solo puedes registrar a algunos familiares y aquí te decimos a quiénes.

¿Quiénes pueden ser registrados como beneficiarios en el IMSS?

De acuerdo con lo estipulado por el IMSS, únicamente puedes registrar como beneficiarios a estos familiares:

Esposa(o), concubina(rio) o persona en unión civil.

Padre o madre.

Hijo(a).

En el caso de los hijos, se puede solicitar una prórroga en caso de que sean mayores de 16 años y estudien en escuelas del Sistema Educativo Nacional; para ello, solo tienes que presentar la Constancia de Estudios emitida por su escuela.

Requisitos para el registro de familiares en el IMSS 2026

Puedes realizar el trámite para dar de alta a tu familiar ante el IMSS por internet o de manera presencial; para cada uno de los casos se te solicitarán diferentes documentos.

Si realizas el trámite en línea, necesitarás estos documentos:

Del asegurado:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de Seguridad Social (NSS)

Firma Electrónica Avanzada (FIEL)

Correo electrónico personal

Del beneficiario a registrar:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Mientras que, si optas por realizar el trámite de manera presencial en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que te corresponde, estos son los documentos que necesitarás entregar:

Del asegurado:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de Seguridad Social (NSS)

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Del beneficiario:

Identificación oficial

Fotografía tamaño infantil en blanco y negro o a color

Mientras que, según el familiar que se dará de alta, se solicitarán diferentes documentos, como el acta de nacimiento de los hijos o del asegurado, o bien el acta de matrimonio.

¿Cómo dar de alta a un familiar en el IMSS por internet?

Para dar de alta a tu familiar en el IMSS por internet, solo tienes que seguir estos pasos:

Acceder al Escritorio Virtual del IMSS.

del IMSS. Ingresar tu RFC y Firma Electrónica Avanzada (FIEL).

Una vez dentro del sitio, solo tienes que seleccionar la opción “Alta del beneficiario” y llenar el cuestionario.

¿Cómo realizar el registro de familiar en el IMSS de manera presencial?

Si deseas registrar a tu familiar de manera presencial, solo tienes que acudir a las ventanillas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que te corresponde según tu domicilio, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas, con los documentos antes mencionados.