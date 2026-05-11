Segob destaca cooperación con la CIDH para atender la desaparición de personas

Colectivos de búsqueda durante la presentación del informe sobre desapariciones en México (Graciela López Herrera)

El marco de la presentación del informe de Desaparición de Personas en México autoridades de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores estuvieron presentes para recibir el informe que destaca la implementación de la ruta de atención trazada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual pone a las familias al centro para dar mejores resultados.

Durante su participación, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, recordó que la Presidenta instruyó atender la desaparición de personas como una prioridad nacional, donde todas las instituciones del Gobierno de México cooperan para erradicar el delito y atender a las víctimas.

“Las reformas, mecanismos y acciones que hoy impulsa el Estado mexicano han sido construidas escuchando las voces de las víctimas y de sus familias, sus experiencias y sus exigencias. Nos parece importante mencionar y agradecer, que la Comisión haya incorporado los comentarios, información y avances impulsados por el Estado mexicano durante la administración”, precisó.

El Subsecretario destacó que la Comisión reconozca el enfoque de atención a las causas los avances en el fortalecimiento institucional, las reformas construidas de la mano de las familias y las acciones en materia de búsqueda e identificación humana.

Por su parte, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez subrayó que “las soluciones más efectivas y duraderas se construyen en colaboración con el Estado, a través de sus instituciones, en coordinación con todos los órdenes de gobierno y con la participación activa de la sociedad civil”.

El acto también contó con la asistencia de familias, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, representantes gubernamentales, agencias de Naciones Unidas, cuerpo diplomático en México y organizaciones de la sociedad civil.

El gobierno federal destaca su compromiso para continuar fortaleciendo la capacidades institucionales que generen soluciones efectivas y duraderas, como las que operan hasta el día de hoy: