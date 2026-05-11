¿Cómo quedó el calendario escolar de la SEP? Fecha de fin de ciclo de clases e inicio de vacaciones (ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO - @mario_delgado1)

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció la fecha de conclusión para el calendario escolar 2025-2026 para escuelas incorporadas al sistema de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La ratificación del anuncio para aclarar cuál será el día que establezca el cierre del ciclo escolar e inicio de vacaciones se dio ante el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum de “escuchar y atender las propuestas de madres y padres de familia, cuidadoras, cuidadores, maestras, maestros y de toda la comunidad educativa”, expresó el titular de la dependencia encargada de la educación en México.

¿Cómo quedó el calendario escolar de la SEP? Fecha de fin de ciclo de clases e inicio de vacaciones?

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación Pública, el calendario del ciclo escolar 2025-2026 se mantendrá sin cambios, por lo que la fecha de conclusión será el miércoles 15 de julio de 2026, como se tenía previsto en el calendario oficial.

Por lo tanto, de acuerdo con lo estipulado en el calendario vigente publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de junio de 2025, el inicio de vacaciones para alumnos de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los Estados Unidos Mexicanos será a partir del 15 de julio.

¿Por qué se ratificó nuevamente la fecha para el fin de clases en la SEP?

El pasado 7 de mayo se presentó, por decisión unánime de todas y todos los secretarios de educación del país, una propuesta de modificación al calendario escolar debido a la ola de calor que azota el sur y centro de México, así como por el Mundial 2026.

Sin embargo, el acuerdo que tuvo lugar en la reunión de la CONAEDU, se instauró que dicha modificación no se llevaría a cabo, dejando vigente el calendario escolar publicado en junio de 2025, según anunció Delgado.

Sin embargo, el titular de la SEP apuntó que “ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares de las entidades federativas, de conformidad con el artículo 87 de la Ley General de Educación, podrán realizarse ajustes al calendario escolar, siempre que se garantice el cumplimiento del plan y programas de estudio”, refiriéndose al cumplimiento de los 185 días de clases estipulados en el calendario escolar 2025-2026.