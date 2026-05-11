Representantes de la Sección 7 de la CNTE exigen plazas para maestros, aseguran que no piden vacaciones

Sección 7 de la CNTE

Integrantes de la Representantes de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunieron este lunes por la tarde con la Presidenta Claudia Sheinbaum para presentarle sus exigencias locales con el fin de encontrar una resolución inmediata.

Isael González, secretario general de la Sección 7, explicó a medios de comunicación, que su demanda central es defender la educación pública y dar solución a problemas que impiden la adecuada realización de la labor docente, debido a la falta de plazas para atender a los alumnos.

Aunado a una infraestructura escasa y que se garantice el acceso a servicios básicos como luz y agua en los planteles; aseguró que hay escuelas que no pueden dar clases por falta de luz ya que cuentan con adeudos de 200 mil o 300 mil pesos. Igualmente, los padres de familia se ven obligados a contratar pipas de agua no potable para asegurar el servicio en los planteles.

Respecto a la modificación en el calendario escolar, el representante de la Coordinación, aseguró que la reducción del ciclo escolar no fue una petición de los maestros ni de los padres de familia como había sido asegurado, sino que se trató de una decisiónunilateral de las autoridades educativas.

Así como se agiliza el adelantar calendario, que se agilice la creación de plazas, que se agilice la defensa de la educación pública en los hechos, es decir, que haya mayor infraestructura, que haya mobiliario, que haya apoyo para los uniformes y calzados de los alumnos”, puntualizó González.