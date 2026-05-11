Historial delictivo de José N: ¿Quién es el operador del Cártel del Noreste que presume foto con AMLO? (FGR - Instagram: @lopezobrador)

Omar H. García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), anunció la detención de José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afiliada al Cártel del Noreste, vinculada a operaciones relacionadas con fondos ilícitos y contrabando de combustible.

La detención se realizó tras los trabajos de investigación de personal de la Secretaría de Marina (SEMAR). Elementos de la SSPC México llevaron a cabo su captura, así como la incautación de armas de fuego y bienes de lujo, además de la ejecución de cuatro órdenes de cateo por parte de la Fiscalía General de la República.

Historial delictivo de José N, presunto líder de una facción del Cártel del Noreste

De acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad Ciudadana, la detención de José Antonio “N” se llevó a cabo en el estado de Nuevo León, donde también fue detenida una mujer. Además, fueron incautadas diez armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos informáticos y dinero en efectivo; también fueron asegurados siete tigres.

José Antonio “N”, de 39 años de edad, es señalado como presunto líder de una célula afín al Cártel del Noreste, así como Rosario “N”. De acuerdo con la información oficial, los domicilios asegurados durante el operativo de elementos federales están vinculados a Roberto Blanco Cantú y/o Roberto Brown Cantú, alias “El Señor de los Buques”, socio mayoritario de la empresa Mefra Fletes S.A. de C.V., dedicada presuntamente a la comercialización y transporte ilegal de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

A José Antonio “N” se le identifica como uno de los principales operadores de Roberto Blanco Cantú, vinculado con el Cártel del Noreste, y su captura fue resultado del aseguramiento de un buque en Tamaulipas y de investigaciones previas realizadas por elementos de inteligencia de la SEMAR y la SSPC.

Con respecto a los siete tigres que fueron incautados, se abrió una carpeta de investigación por no contar con la documentación requerida para la posesión de vida silvestre.

Hasta el momento, el presunto líder de una célula del Cártel del Noreste se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República, informó Omar García Harfuch.

¿Quién es el operador del Cártel del Noreste que presume foto con AMLO?

De acuerdo con Carlos Jiménez, José “N” “pasó de ser culturista a jefe de una célula del Cártel del Noreste”. En la publicación compartida por C4 Jiménez se observa una imagen que presuntamente fue compartida por el propio José Antonio “N” en sus redes sociales, donde aparece junto a Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México.

¿Quién es el operador del Cártel del Noreste que presume foto con AMLO? (@C4jimenez)

En dicha fotografía se les puede observar sonriendo y posando para la cámara, en lo que parece ser un evento o reunión con más asistentes.

La imagen y el encuadre en tiempos modernos

Las figuras públicas constantemente son retratadas con cientos o miles de personas a lo largo de su carrera. El poder simbólico de los rostros es un fenómeno fascinante que, puesto a disposición de la interpretación de códigos e intereses terciarios, puede ser tomado y reinterpretado de distintas formas. ¿Una imagen que delata o que muestra la disponibilidad de los códigos para crear mensajes a sazón del comensal?

Entre polémica, especulación y confusión. Así vivimos en la era moderna, donde la construcción del frame o encuadre, la iconicidad y la reproductividad de una imagen son fenómenos contemporáneos que nos acompañan diariamente en la lectura de la “realidad”.

En una sociedad hambrienta de imágenes que signifiquen y den sentido a las narrativas, se foma un mar de contenido o, mejor dicho, de caos semiótico.

“El hombre nada en un mar de sinsentido”, expresaría el escritor y filósofo italiano Umberto Eco, quien se desenvolvió principalmente en las áreas de semiótica, lingüística, estética y moralidad.