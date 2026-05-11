Unión Nacional de Padres de Familia celebra cancelación al adelanto del fin del ciclo escolar

Pronunciamiento de la Unión Nacional de Padres de Familia (Carolina Jiménez Mariscal)

Tras la decisión de las autoridades educativas de dar marcha atrás al adelanto del fin del ciclo escolar 2025-2026, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) se pronunció a favor de la resolución.

En un comunicado, especifican que esta rectificación beneficia a docentes y a las comunidades educativas que junto a los padres de familia alzaron la mano ante una medida que hubiera afectado gravemente el derecho a la educación de millones de estudiantes en un contexto de crisis educativa.

Señalan que en está decisión no existen vencidos ni derrotados, además de que abona a un resultado de diálogo firme y asertivo de lo que representa para la familia la educación.

Enunciaron que la UNPF seguirá construyendo una cohesión estructural junto con todos los actores educativos para fortalecer los temas prioritarios de la agenda pública educativa como la mejora de los aprendizajes en sus contenidos, la reducción del rezago educativo y la alta deserción escolar.