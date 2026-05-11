En Argentina trasladan a penal federal a contralmirante Farías acusado de huachicol fiscal

Traslado del contralmirante Fernando Farías Laguna, a un penal federal de Argentina

Huachicol fiscal — Dos semanas después de su detención en Argentina, con solicitud para ser extraditado, este lunes el contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, fue trasladado a un penal federal, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en México, donde la justicia ya lo espera para abrirle un juicio.

El exmando naval permanecerá bajo custodia mientras las autoridades argentinas definen si procede su deportación o extradición a México, reportaron medios locales.

El Sistema Penitenciario Federal (SPF) de Argentina difundió en redes sociales un video del operativo en el que se observa a Farías Laguna recibiendo el uniforme de reo, siendo esposado y posteriormente trasladado en vehículos oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional.

La detención del exmarino se registró el pasado 23 de abril, cuando fue localizado en territorio argentino utilizando un pasaporte falso de Guatemala bajo el nombre de “Luis Lemus”. Desde ese momento quedó bajo resguardo de las autoridades argentinas que avisaron a sus pares de Méxio, que de inmediato enviaron la solicitud para su extradición.

Las investigaciones lo relacionan con una presunta red dedicada al huachicol fiscal, esquema ilícito que el contralmirante y otros funcionarios utilizaron para evadir impuestos mediante el tráfico y comercialización irregular de combustibles.

CARTAS

Por otra parte, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido en México bajo acusaciones de encabezar con su hermano Fernando, preso en Argentina, una red de huachicol fiscal, envió una quinta carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir su intervención en este caso.

El ahora exmarino refiere que se le vinculó a proceso sin pruebas, por lo que se dijo “víctima de un efecto corruptor ocasionado por una conferencia de prensa un día antes de mi audiencia de vinculación, donde se me exhibió como culpable de delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, ocasionando que ya tenga ocho meses privado de mi libertad, sujeto a una vulneración sistemática de mi presunción de inocencia y del derecho a una defensa adecuada".

En septiembre del 2025, Manuel Roberto Farías Laguna, con más de 30 años de servicio naval, quedó detenido por estar relacionado con una operación de las fuerzas federales contra el huachicol fiscal de la Marina, y donde junto con su hermano han sido señalados de encabezar esta red.

Un factor aparte es cque ambos exmarinos han acaparado reflectores de los medios nacionales e internacionales, al ser sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La Crónica de Hoy 2026