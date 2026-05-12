Marcelo Ebrard se reúne con el ministro de Comercio de Corea del Sur

El secretario de Economía Marcelo Ebrard mantuvo una reunión con el ministro de Comercio de la República de Corea, Yeo Han-koo, con el objetivo de revisar la relación económica bilateral entre ambas naciones y abrir nuevas oportunidades de cooperación.
En el encuentro se coincidió en la importancia de contar con un marco formal de comercio e inversión, además, se acordó la creación de un grupo de trabajo para modernizar la relación bilateral e impulsar más intercambio económico y comercial.
Como antesala del encuentro, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, se reunió con su homóloga coreana, Hyejin Kwon, y con el Embajador Jooil Lee con el fin de dialogar sobre comercio, inversión y nuevas oportunidades de cooperación.
Rosendo Gutiérrez remarcó que México y Corea del Sur “son socios estratégicos con un comercio anual de casi 30 mil millones de dólares y un enorme potencial para fortalecer su relación económica“.