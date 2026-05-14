ANUIES-TEPJF ANUIES y Tribunal Electoral fortalecen diálogo sobre justicia electoral y democracia, en el seminario: “Justicia electoral cercana: diálogos sobre nuestra democracia”. el presidente de la ANUIES, Luis González estableció que las universidades son “pilares fundamentales para fortalecer los valores democráticos que sostienen la convivencia social”

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) inauguraron el Seminario de Justicia Electoral: “Justicia electoral cercana: diálogos sobre nuestra democracia”, en un esfuerzo conjunto por consolidar la cultura democrática y el acceso a la justicia en nuestro país.

Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES enfatizó que las universidades no solo son centros de generación de conocimiento sino, “pilares fundamentales para fortalecer los valores democráticos que sostienen la convivencia social”.

En el encuentro celebrado en la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el Magistrado Gilberto Bátiz García, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), destacó que dicho ejercicio busca superar la visión centralista y comprender que los conflictos democráticos se manifiestan de forma distinta según la región, la historia y la composición social de cada territorio.

La justicia electoral, aseveró, no debe ser solo una “abstracción técnica” sino una función pública con impacto real en la vida de las comunidades. En este sentido, los seminarios se centrarán en los ejes fundamentales de derechos político-electorales de pueblos indígenas y grupos de atención prioritaria, mecanismos alternativos de solución de controversias, elección judicial, inteligencia artificial y plataformas digitales en el contexto electoral, con un enfoque regional y humano.

Para el Magistrado Gilberto Bátiz García este ejercicio busca superar la visión centralista y comprender que los conflictos democráticos se manifiestan de forma distinta según la región, la historia y la composición social de cada territorio.

Recordó la importancia histórica de Coahuila en el constitucionalismo mexicano, citando la figura de Venustiano Carranza, y señaló que las instituciones sólo mantienen su sentido cuando logran traducir las tensiones sociales en cauces jurídicos efectivos.

González Placencia subrayó que en la actual etapa de complejos desafíos como la polarización social, la desinformación y el impacto de las tecnologías digitales, las universidades desempeñan un papel único al fomentar la reflexión crítica y la participación ciudadana.

Estas instituciones en la región Noreste han desarrollado importantes aportaciones en materia de investigación, innovación y generación de conocimiento en áreas estratégicas para el país, pero también han consolidado espacios de acompañamiento y promoción de los derechos humanos, la igualdad sustantiva, la inclusión y la cultura de la legalidad.

Señaló que uno de los aspectos más valiosos de estos seminarios es que tenemos la oportunidad de construir espacios en los que el diálogo institucional y la participación social converjan para generar nuevas perspectivas sobre la justicia electoral y el fortalecimiento democrático.

En su oportunidad, Jesús Octavio Pimentel Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), externó que la democracia es una parte esencial de la identidad de la institución, la cual busca formar ciudadanía crítica y participativa comprometida con el estado de derecho.

Este ejercicio permite que los jóvenes, desde el bachillerato, se involucren en prácticas democráticas reales, aprendiendo el valor de la deliberación y la corresponsabilidad pública.

El seminario tiene como propósito fundamental acercar la labor de la justicia electoral a los universitarios, permitiéndoles comprender el papel de las instituciones encargadas de la legalidad y equidad en los derechos político-electorales.

Finalmente, el rector expresó su convicción de que este encuentro fortalecerá los vínculos entre la academia y las instituciones electorales, reafirmando que la democracia se construye diariamente desde las aulas a través del debate informado y el compromiso colectivo.

Este encuentro representa la segunda jornada de una serie nacional, luego del primer ejercicio realizado en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana. La edición de la Región Noreste pone de relieve las aportaciones de las universidades locales en áreas estratégicas como la innovación, la cultura de la legalidad y la igualdad sustantiva.