Sheinbaum defiende economía mexicana y asegura que S&P “se equivocó” en su perspectiva

Presidenta

Durante su conferencia de este jueves en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la economía mexicana atraviesa un momento sólido y aseguró que el país logrará demostrar que la calificadora Standard & Poor’s se equivocó en su perspectiva sobre México.

La mandataria explicó que en una reunión realizada el miércoles con integrantes de la Secretaría de Hacienda comentó que incluso varios economistas se han mostrado sorprendidos por el comportamiento de algunos indicadores financieros, especialmente por la reducción en la tasa de interés y la inflación.

“Vean el peso hoy, está en 17.16, algo así, 17.22, con una tasa del 6.5 por ciento”, comentó Sheinbaum al hablar sobre el comportamiento del tipo de cambio frente al dólar.

La presidenta señaló que, a diferencia de otros países que actualmente enfrentan problemas relacionados con el abasto de combustibles y energía por conflictos internacionales y tensiones comerciales, México mantiene estabilidad gracias a su estrategia energética y a la relación económica con Estados Unidos.

En ese contexto, defendió el modelo energético impulsado desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente el fortalecimiento de las refinerías y la producción nacional de combustibles.

“Nosotros diseñamos un programa para producir el petróleo que consumimos, transformarlo y utilizarlo aquí”, afirmó.

Sheinbaum también reconoció que todavía se requiere una mayor participación de inversión privada en algunos sectores, aunque aseguró que ya existen proyectos avanzando y que las nuevas reformas regulatorias ayudarán a acelerar inversiones públicas y mixtas durante la segunda mitad del año.

“Ya tenemos la base jurídica para seguir avanzando en las inversiones mixtas y todo eso se va a notar mucho más en el segundo semestre”, señaló la mandataria.

Sobre la evaluación de Standard & Poor’s, Sheinbaum minimizó la perspectiva negativa emitida por la calificadora y afirmó que, con el paso del tiempo, terminarán reconociendo que sus previsiones sobre la economía mexicana no eran correctas.

“Le vamos a dar la vuelta y se va a dar cuenta que se equivocó”, dijo la presidenta al cierre de su mensaje.