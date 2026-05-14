Surge confederación de partidos locales rumbo al 2027; presentan iniciativa en la Permanente para “piso parejo”

El dirigente del PRD en Guerrero, Evodio Velázquez junto con los representantes de partidos locales en la Permanente.

Las dirigencias de 45 partidos con registro a nivel estatal anunciaron la creación de una Confederación Nacional de Partidos Locales, que busca detonar su participación electoral en el 2027, para hacer valer su presencia en el territorio, barrios y colonias de todo el país, incluso a la hora de eventuales alianzas donde puede inclinar la balanza para uno u otro lado.

De visita en el Senado de la República, por invitación de Alejandro Murat, senador de Morena, presentaron a la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa que les permita acceder a mayores prerrogativas y crear un piso parejo respecto a los partidos tradicionales.

Los dirigentes de PRD, Nueva Alianza, Encuentro Social y otras siglas informaron que los 45 partidos estatales o locales, son una fuerza electoral importante con casi 4 millones de votos, con presencia en 25 estados, gobiernan más de 250 alcaldías y tienen más de 50 diputados en los congresos estatales.

Alejandro Murat, dio la bienvenida a la nueva federación nacional de partidos locales y tras destacar la importancia de estas fuerzas políticas, el senador morenista aseguró que desde la Cámara Alta se busca ser “el gran facilitador para que estas expresiones locales” jueguen un papel fundamental en la vida democrática del país.

El dirigente del PRD em Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre, a nombre de las dirigencias del Sol Azteca en los estados, dijo que la información de la Confederación Nacional de Partidos Políticos Locales en el país, marca precedente importante en estos momentos y de cara al 2027, como una fuerza desde los estados que buscará incidir no solo a nivel municipal y estatal sino federal.

MOSTRAR MÚSCULO

Velázquez Aguirre declaró lista a esta nueva fuerza electoral a nivel local y llamó a un gran pacto social para que se mire desde el territorio la necesidad de la gente.

“Daremos a conocer el músculo electoral que tiene esta fuerza y vamos a definir la agenda hacia el 2027. Los partidos locales tenemos futuro y no son manejados por nadie”, afirmó el dirigente perredista

“Creemos en la democracia y estamos listos para enfrentar los desafíos desde nuestras trincheras”, agregó

Cuestionado si buscarán una alianza con partidos nacionales en el 2027 y si existe un veto hacia alguno de ellos, dijo que la ruta electoral la decidirán en el congreso nacional que tendrán en el próximo mes de julio.

Recordó que estos 45 partidos estatales cuentan con registro ante los organismos electorales locales y que la iniciativa entregada a Laura Itzel Castillo busca crear las condiciones de un “piso parejo” para esas fuerzas políticas en la toma de decisiones con los institutos electorales y el mismo INE.

BUSCAN ALIANZAS

En tanto el representante del Partido Nueva Alianza en Oaxaca,. Versaín López detalló que será en un tercer congreso que realizarán en julio próximo donde trazarán la ruta electoral de cara a posibles alianzas a nivel estatal e incluso federal aunque dejó en claro que se respetará el proceso interno de cada partido en cuanto a coaliciones.

“Vamos a estudiar su hay una figura legal para participar en alianzas a nivel federal”, explicó

Recalcó que en ese Congreso también se definirán las causas en común que une a este conglomerado de partidos para impulsar a México desde lo local y a nivel federal.

La iniciativa que presentaron al Senado incluye temas que tienen que ver con prerrogativas, con tener facultades o condiciones, como las tiene un partido nacional, de definir si la elección de alcaldes, diputados o senadores les conviene más para mantener el registro o acceder a mayor prerrogativas.