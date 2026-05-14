Hospitales del IMSS en Nuevo León, en promedio realizan al menos un trasplante diario

Trasplante de órganos IMSS De enero a abril pasados, en hospitales del IMSS en Nuevo León, se han realizado 126 trasplantes de órganos, tejidos y células, con un promedio en promedio al menos de un trasplante al día

Del 1 de enero al 30 de abril se realizaron más de un centenar de donaciones de órganos, tejidos y células, en beneficio de cientos de personas, quienes recibieron una segunda oportunidad de vida al recibir un riñón, un hígado, un corazón y un pulmón, así como considerables mejorías en su calidad de vida para quienes recibieron tejidos o médula ósea.

Estos procedimientos fueron realizados por cirujanos altamente calificados del IMSS en las unidades médicas de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 25 y la del Hospital de Cardiología No. 34, así como el Hospital General de Zona No. 33, en Nuevo León.

Con la procuración de órganos, tejidos o células en el primer cuatrimestre del año en curso, se lograron realizar 126 trasplantes lo que representa que, en promedio, todos los días se brinda esperanza al menos a una persona.

En el periodo de referencia se trasplantaron en 31 riñones, tres hígados, un corazón y un pulmón, 36 trasplantes de médula ósea y 54 de córnea.

En este sentido, es importante resaltar que en la UMAE Hospital de Especialidades No. 25 se cuenta con cuatro programas de trasplante activos, tanto para pacientes pediátricos como adultos, por lo que registra gran productividad en esta práctica. Desde 1980 realiza trasplantes de riñón y córnea; en 2001 incorporó los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas (médula ósea) y, para 2002, ingresó al programa de trasplante hepático.

En la UMAE Hospital de Cardiología No. 34, el programa de trasplante cardíaco se realiza desde 1997, con lo que se ha convertido en un referente en la atención de pacientes con insuficiencia cardiaca.

Asimismo, se convirtió en la primera unidad del sector público en el país en recibir licencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para efectuar trasplantes de pulmón, desde el 3 de mayo de 2022; hasta el momento ha realizado cinco procedimientos pulmonares y cuatro bipulmonares.

Trasplante de órganos Parte del equipo médico de especialistas que han realizado trasplante de órganos en las UMAE del IMSS en el estado de Nuevo León

Trasplantes de alta especialidad y complejidad

El IMSS enfatizó que el trasplante cardiaco y pulmonar constituyen procedimientos de alta especialidad y complejidad, los cuales, además, demandan infraestructura hospitalaria altamente especializada, trabajo multidisciplinario y personal médico con formación específica en cirugía cardiovascular y pulmonar, por lo que el personal médico involucrado cuenta con adiestramiento en centros de excelencia internacionales.

En el hospital general No. 33 fue la primera unidad del Segundo Nivel de Atención del IMSS Nuevo León en activar el Programa de Procuración y Trasplantes de Órganos; desde septiembre de 2009 desarrolla el programa de trasplante renal y de córnea.

Es importante mencionar que para todas aquellas personas interesadas en convertirse donadores voluntarios de órganos y tejidos pueden consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra): https://www.gob.mx/cenatra/ o ingresar a http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos, para que quien así lo desee, pueda acreditarse como donador voluntario.

También se recomienda hablar del tema con familiares y/o pareja, para que estén enterados de la voluntad quien esté interesado en ayudara a esta importante acción de dar vida de manera altruista.