Conagua anuncia obras para prevenir inundaciones en todo el país

Obras para prevenir inundaciones FOTO: CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentó las obras en las que el Gobierno Federal ha estado trabajando con el fin de prevenir inundaciones a lo largo de todo del país, particularmente durante la temporada de lluvias.

Los lugares en donde se están desarrollando los proyectos comparten ciertas ciertas características; algunos se encuentran frente a planicies costeras, otras son zonas aledañas a los ríos o territorios que han crecido mucho en poco tiempo y no cuentan con un sistema de drenaje adecuado.

“El propósito es claro, que la población enfrente cada vez en mejores condiciones estás contingencias y que no sufran afectaciones, sobre todo en la vida de personas, pero también en el patrimonio de las personas”, explicó Morales López al referirse a uno de los principales motivos por los que comenzó la iniciativa.

Para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), se trata de un proyecto integral para atender principalmente las alcaldías de Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz.

El primer paso consiste en la ampliación de la capacidad de La Laguna El Salado “que es un vaso regulador que recibe agua de Ciudad Nezahualcóyotl y también de Iztapalapa,”. La ampliación va a pasar de 300 mil metros cúbicos a 400 mil metros cúbicos. Asimismo, se está incrementando a 4 mil litros por segundo la capacidad del Colector Teotongo que recibe agua de las partes altas de Iztapalapa. En tercer lugar se encuentra el incremento de la capacidad de 3 mililitros del Colector los Pinos; la obra va a a beneficiar al metro y al hospital de La Paz. El Colector Carmelo Pérez que tiene una capacidad de 20 mil litros adicionales se está interviniendo para atender a Ciudad Nezahualcóyotl.

Todo esto se conecta a un cártamo de bombeo en Xochiaca que tiene una capacidad de 16 mil litros por segundos, que termina por conectarse a la laguna de regularización ”Churubusco" en donde se amplió su cause para que toda el agua llegue ahí.

“Entonces estas obras van contribuir mucho a desalojar el agua de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente y con ello evitar inundaciones, sobre todo por tiempo prolongados”

El director general de CONAGUA añadió que aunque es posible que en algunas lugares se sigan manteniendo afectaciones, el objetivo es poder resolverlas velozmente.

Otro elemento importante dentro del plan que busca evitar inundaciones es un trabajo preventivo que se lleva a cabo con 312 millones de pesos para desazolvar 19 ríos (68.4 kilómetros). Dicha intervención es importante porque al remover el lodo de los ríos se le da paso a una mayor capacidad de conducción, lo que permite que el desalojo de agua que se genera en la Ciudad de México y en el Estado de México sea más eficiente.

La optimización del sistema del drenaje de la ZMVM, también incluyó el mantenimiento a los equipos de bombeo que desalojan el agua.

Para las poblaciones de San Lorenzo, San Marcos Y San Francisco Bojay en Hidalgo, se construyeron tres kilómetros de bordos y se dio el desazolve de cuatro kilómetros del Río Tula debido a que gran cantidad de agua que proviene de la Ciudad de México y del Estado de México pasa por ahí, al igual que del propio Estado de Hidalgo.

En el Estado de Guerrero se llevó a cabo 13 kilómetros de desazolve en el río La Sabana y se está reforzando igualmente 4.2 kilómetros de bordo. Con estas obras se reduce el riesgo de inundaciones para más de 120,000 habitantes.

En Tabasco donde constantemente se ven afectados por las lluvias ya que hay muchos ríos con volúmenes muy altos, van a a dar inicio obras de protección en 5.3 kilómetros que no sólo ayudarán a la protección de personas, si no también de los cultivos.

En el Estado de Chiapas, en el Río Suchiate se están realizando obras de protección para la población y los cultivos, beneficiando a las comunidades de San Antonio, Jesús Carranza, Ignacio López Rayón, La Libertad y Miguel Alemán.

En el Río Bobos, Veracruz se desazolvaron 28 kilómetros de ríos y arroyos, lo que beneficia a las comunidades de Paso Largo, La Reforma, La Constancia, Troncones y La Defensa.

Las obras presentadas, aclaró Morales López, son unas cuantas de las muchas que están realizando a lo largo de todo el país.