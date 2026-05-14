Cronología del pleito de Mariana Rodríguez con Morena: esto ha respondido a las polémicas sobre su hermano Jorge Rodríguez

Alejandro Murat y Mariana Rodríguez La ex candidata al municipio de Monterrey por parte de MC tachó a Murat de "priísta corrupto" y rechazó las acusaciones contra su hermano.

Mariana Rodríguez, titular de AMAR Nuevo León y ex candidata al municipio de Monterrey, se encuentra de nueva cuenta en foco público tras presuntamente haber utilizado el gentilicio “Oaxaqueño” de forma despectiva contra Alejandro Murat y de defender a su hermano Jorge Rodríguez de acusaciones por presuntos acuerdos irregulares con el gobierno de Jalisco. Ahora, ‘La Chabacana’ ha desatado un nuevo enfrentamiento mediático con el partido guinda, que buscará la gubernatura del estado en el 2027.

¿Qué pasó con Jorge Rodríguez y de qué lo acusó Morena?

La polémica comenzó tras una rueda de prensa encabezada por integrantes de Morena en Nuevo León, acompañados por Alejandro Murat, en la que señalaron presuntas irregularidades relacionadas con Jorge Rodríguez Cantú. De acuerdo con los señalamientos expuestos por el senador y dirigentes locales del partido, el hermano de Mariana Rodríguez presuntamente tendría vínculos empresariales con el sector salud y sería proveedor del gobierno estatal encabezado por Samuel García.

Mariana Rodríguez defiende a su hermano y se lanza contra Morena

Tras las acusaciones, Mariana Rodríguez difundió un video en sus redes sociales para rechazar punto por punto los señalamientos. En su mensaje aseguró que su hermano “ni es médico cirujano, ni vive en Guadalajara, ni es socio hospitalario, ni proveedor del gobierno”, además de cuestionar si Morena y Alejandro Murat habían verificado la información antes de hacerla pública.

El conflicto aumentó horas después cuando Mariana Rodríguez publicó un segundo video en el que hizo referencia a Alejandro Murat utilizando el término “oaxaqueño”. Aunque posteriormente afirmó que no pretendía usar el gentilicio de forma ofensiva, sí lanzó críticas directas contra el exgobernador de Oaxaca, a quien calificó como “priista, corrupto y ahora morenista”. En el mismo mensaje señaló que “quería mucho a los oaxaqueños”, intentando aclarar la controversia generada por el tono de sus declaraciones.

La respuesta posterior llegó por parte de Ivette Morán, esposa de Alejandro Murat, quien también publicó un video dirigido a Mariana Rodríguez. Morán sostuvo que el comentario sí fue utilizado de manera despectiva y defendió la identidad de los oaxaqueños. Además, señaló que la reacción pública de Mariana Rodríguez evidenciaba preocupación por las acusaciones hechas contra su hermano. “Cuando el río suena es porque agua lleva”, expresó en su mensaje, antes de rematar con la frase “el miedo no anda en burro”.

Hasta el momento, el problema central del conflicto gira en torno a dos temas: por un lado, las acusaciones lanzadas desde Morena sobre presuntos contratos y relaciones empresariales de Jorge Rodríguez Cantú con el gobierno de Nuevo León; y por otro, la discusión generada por el uso del gentilicio “oaxaqueño” durante la respuesta pública de Mariana Rodríguez, lo que detonó acusaciones de clasismo y discriminación en redes sociales.

Ninguna autoridad ha informado hasta ahora sobre investigaciones oficiales derivadas de los señalamientos realizados durante la conferencia de Morena en Nuevo León, mientras que el intercambio entre las partes continúa generando reacciones divididas en plataformas digitales.