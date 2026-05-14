Llamada entre Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur: acuerdan fortalecer cooperación económica y relación bilateral

Presidenta Claudia Sheinbaum (Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en la que ambos coincidieron en fortalecer la relación bilateral y ampliar la cooperación económica entre los dos países.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante la conversación se habló sobre el potencial que existe para incrementar el comercio, las inversiones y el intercambio de posiciones en temas internacionales.

La mandataria mexicana destacó la relación económica que mantiene México con Corea del Sur, país que actualmente figura entre los principales socios comerciales e inversionistas en territorio mexicano.

Según los datos de la Cancillería, más de dos mil empresas surcoreanas operan actualmente en México y generan empleos en distintas regiones del país.

Además de los temas económicos, la conversación también incluyó un momento relacionado con la cultura pop y el fenómeno mundial de BTS.

La presidenta agradeció las gestiones realizadas para que miles de seguidores mexicanos del grupo, conocidos como ARMY, pudieran vivir un momento especial en el Zócalo de la Ciudad de México.

El gesto fue visto como una muestra de los vínculos culturales que también acercan a ambos países.

Palacio Nacional

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum contó parte de la charla que sostuvo con Lee Jae Myung y recordó que ambos se conocieron hace aproximadamente un año durante una reunión del G7 realizada en Kananaskis, Canadá.

La presidenta relató que el mandatario surcoreano le preguntó cómo su movimiento político mantiene altos niveles de aprobación entre la población mexicana.

“Le dije: nosotros tenemos un principio, nunca alejarnos del pueblo”, comentó Sheinbaum al hablar sobre la conversación.

Según explicó, el presidente coreano respondió que había seguido ese consejo y que actualmente también mantiene altos niveles de popularidad en su país.

Durante la llamada, Lee Jae Myung aceptó además la invitación realizada por el gobierno mexicano para visitar México este mismo año. Ambos gobiernos acordaron que los detalles de esa visita se definirán más adelante por la vía diplomática.