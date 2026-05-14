Sheinbaum mantiene firme su postura de pedir pruebas a Estados Unidos para la extradición de Rocha Moya

Claudia Sheinbaum FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que el Gobierno de Estados Unidos ha rechazado 36 solicitudes en los que el Gobierno de México ha pedido la detención urgente con fines de extradición a falta de pruebas y que por ello en el caso que involucra a diez mexicanos, incluyendo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su administración va a usar el mismo lineamiento. Además, adelanto que la próxima semana el secretario de relaciones exteriores; Roberto Velasco Álvarez y la consejera jurídica; Roberto Velasco Álvarez presentarán esos 36 casos durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria expresó que cualquier mexicano, sin importar su afiliación política, cargo público o condición partidista tiene el derecho de pasar por un juicio justo “y si es acusado debe de haber pruebas para acusarlo”.

Sheinbaum añadió que no se trata de un decisión política, que actuaría de la misma manera si el acusado no perteneciera a Morena. En su lugar afirmó que las pruebas que su gobierno le está pidiendo presentar a Estados Unidos tienen el propósito de que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda llevar a cabo la investigación correspondiente.

“Esa es la posición que tenemos y no la vamos a cambiar. Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio de nuestra Constitución, entonces se procede. Si no hay pruebas no se procede”.

Durante su intervención, la mandataria también señaló, en relación a las acusaciones del caso Sinaloa que han salido últimamente por parte de la oposición, que sólo usan el Estado de Derecho cuando les conviene.